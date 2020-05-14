Otobüs yolculuğunda baz fiyat uygulaması: Tavan ücretler 100 ila 500 lira

Karayoluyla yurt içi yolcu taşımacılığı alanında salgın nedeniyle 31 Temmuz’a kadar uygulanacak tavan ücret tarifesi belirlendi.

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanan tebliğinde, tarifeyle, salgını nedeniyle uygulanan tedbirler sonucunda karayoluyla yurt içi yolcu taşımacılığı yapan firmaların üstlenmek zorunda kaldıkları ilave maliyetlerin dikkate alındığı vurgulandı.

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Buna göre, karayoluyla yurt içi yolcu taşımasında tavan ücretler, gidilen mesafeye bağlı olarak 100 lira ile 500 lira arasında değişiyor.

Karayoluyla yapılan tarifeli yolcu taşımalarında yetki belgesi sahipleri, taban ücret olarak ücret tarifelerindeki onaylanmış ücretleri, tavan ücret olarak ise tebliğ ekinde yer alan tavan ücret tarifesindeki ücretleri uygulayacaklar.

31 ilde uygulanan şehirler arası giriş çıkış sınırlandırması yedi ilde sonlandırılırken, kademeli atılacak ‘normalleşme’ adımlarıyla beraber karayolu yolcu taşımacılığına talebin artacağı öngörülüyor.