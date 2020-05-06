Otobüs yolculuğunda ‘baz fiyat’ uygulaması geliyor

Otobüs yolculuğu için baz fiyat uygulaması getiriliyor.

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31 ilde uygulanan şehirler arası giriş çıkış sınırlandırması yedi ilde sonlandırılırken, kademeli atılacak ‘normalleşme’ adımlarıyla beraber karayolu yolcu taşımacılığına talebin artacağı öngörülüyor.

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Hürriyet’ten Eray Görgülü’nün haberine göre ‘corona’ önlemleri kapsamında yolcu taşıma kapasiteleri yarı yarıya düşen seyahat firmalarının yapacağı fahiş fiyat artışlarının önüne geçmek isteyen Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, geçici düzenlemeyle başlattığı tavan fiyat uygulamasını, genelgeyle daha kapsamlı hale getiriyor.

Düzenlemede en uzak iki şehir arası bir fiyat belirlenecek. Bundaki formüle göre, iki il arasında çeşitli rakamlar arasında değişen bilet fiyatları yüzde 100 oranında artırılarak, kilometreye bölünecek ve bir baz fiyat elde edilecek.

Resmi Gazete’de yayımlanacak kilometre başı baz fiyat tüm şehirler arası seyahatler için geçerli olacak ve firmalar bu ücretin üzerine bilet satamayacak. Uygulamanın salgın önlemleri süresince geçerli olacağı kaydedildi.