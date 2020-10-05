Otobüs şoförü, yanındaki koltuğa oturmasına izin vermediği yolcu tarafından kulağından bıçaklandı

Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde, özel halk otobüsü şoförü, yanındaki koltuğa oturmak isteyen yolcuya salgın tedbirleri nedeniyle izin vermeyince çıkan kavgada kulağından bıçaklandı. M.K. ve A.K. isimli kardeşler gözaltına alındı.

Fotoğraf: DHA (temsili)

Olay, öğle saatlerinde, Kartepe D-100 yolu Köseköy Işıklar mevkisinde meydana geldi. Özel halk otobüsünün şoförü Murat C., yanındaki koltuğa oturmak isteyen M.K. adlı yolcuya izin vermedi.

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Murat C. ile yolcu M.K. ve yanındaki kardeşi A.K. arasında kavga çıktı. Otobüsü durdurarak dışarı çıkan Murat C., kardeşlerden birinin salladığı bıçak ile kulağından hafif yaralandı ve olay yerinden geçen başka arkadaşının aracıyla Kocaeli Devlet Hastanesi’ne götürüldü.

Acil serviste tedaviye alınan Murat C.’nin kulağının arka kısmında 1 santimetre genişliğinde kesik olduğu belirlendi. Pansuman yapıldıktan sonra sonra taburcu edildi.

Olay yerinden kaçan M.K. ve A.K polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalanarak, gözaltına alındı.