Otobüs durağındaki ekran maske takmayanların yüzünü corona virüsüne çeviriyor

Trabzon’da, otobüs duraklarına yerleştirilen yapay zeka tabanlı dijital ekranlar, maskesi olmayanların yüzünü özel bir yazılımla corona virüsüne çevirerek onları uyarıyor.

Fotoğraflar: AA

AA’nın haberine göre Trabzon Büyükşehir Belediyesi’nin, şehirdeki bazı otobüs duraklarına yerleştirdiği dijital ekranlar, duraktaki yolcuların görüntüsünü yansıtıyor.

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Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, durağa maskesiz giden ve dijital ekrana bakanlar, yüzlerindeki virüs ifadesini görünce şaşırıyor ve maske takıyor.

Maske takanların ise uyarıya ihtiyacı olmadığı için yüzleri virüse çevrilmiyor; kendi görüntüleri ekrana yansıyor. Ekranda, ayrıca, “Virüsle mücadelemizde destek olduğunuz için teşekkür ederiz” mesajı beliriyor.