Oto galeriler dertli: İstanbul’daki Uber araçlarının yüzde 70’i piyasadan çekildi

Son günlerde devletin cezai ve denetim olarak kıskaca aldığı Uber hizmetinde çalışanların araçlarını satmaya başladığı bildirildi.

İSTOÇ Oto Ticaret Merkezi’nde VIP araç satışı yapan İsmail Olgun, Uber uygulamasıyla birlikte daha önce piyasada ciddi bir talep olduğunu söyledi.

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Olgun, insanların kredi çektiğini, bu işe yatırım yaparak filo kurduğunu belirterek Uber’le ilgili açıklamaların ardından kendilerine günde 20-25 VIP aracın geri döndüğünü ifade etti.

Oto galeri sahibi, sözlerine şöyle devam etti: “Bizim umudumuz şu ki; hükümetimizin ve cumhurbaşkanımızın da yeniliğe açık olduğunu biliyoruz. Yerli ve milli bir sistemle bu mağduriyetler giderilebilir. Turizm adına Uber ve benzer sistemleri önemsemeliyiz. Bunun önüne geçmek için de biz kendimiz bir sistem yapmalıyız. Bizim yüze yakın VIP aracımız var. Bunların üçte biri Uber’den dönen araçlar. Şimdi biz de pazarın içinde olduğumuz için etkilendik. Tabii ki biz de taksicilerimizin yanındayız ama şimdi Uber’le birlikte farklı bir standart oluştu. Bu standartı kullananları da mağdur etmemeliyiz.”

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‘Yüzde 70’i piyasadan çekildi’

Olgun, İstanbul genelinde Uber araçlarının yüzde 70’nin piyasadan çekildiğini iddia ederek şöyle devam etti: “Cumhurbaşkanımızın açıklamasının öncesinde geri dönüşler başlamıştı. UKOME kararı gereği lisansların iptal edileceği duyurusunun ardından… Ancak cumhurbaşkanımızın açıklamasının ardından artık Uber araç sahipleri işten tamamen elini çekti ve araçlarını elden çıkarmaya başladılar. Yani şu an piyasada bir belirsizlik var.”

Uber tartışmaları sürerken, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan “Uber, muber diye bir şey çıkmış, o iş bitti artık, öyle bir şey yok” demişti.