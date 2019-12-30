Oto galeri açarak 25 milyon liralık vurgun yaptılar

Kocaeli’de, son iki yılda 12 ilde açtıkları oto galerileriyle araçlarını satmak isteyen 400 kişiden vekaletname alıp, yaklaşık 25 milyon liralık vurgun yapan çete polisin operasyonuyla çökertildi.

Fotoğraf: DHA

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, 2018 ve 2019 yıllarında Kocaeli ve Bursa’da araçlarını satmak isteyen 43 kişinin dolandırıldıkları iddiasıyla yaptıkları başvuruların benzer olduğunu belirledi.

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Yapılan araştırmalar sonunda da dokuz kişilik bir çetenin oto galerisi açıp araçlarını satmak isteyenlerden vekaletname aldığı, az miktarda para ödediği, geri kalan tutar için senet düzenlediği; ancak senetlerin ödeme günü geldiğinde iş yerini kapatıp kayıplara karıştığı tespit edildi.

Araçlara satılamaz şerhi konuldu

Polisin çalışması sırasında ise şüpheliler tarafından satılmaya çalışılan 24 araca satılamaz şerhi konularak sahiplerinin mağdur olmaları önlendi.

Polis ekipleri 24 Aralık günü kimlikleri tespit edilen biri kadın dokuz kişiye yönelik operasyon yaptı. Kocaeli ile Bursa, Ankara, Antalya, Kırıkkale ve Aksaray’da düzenlenen eş zamanlı operasyonda R.Y., A.T., E.D., B.Y., A.A., A.Y., T.D., Ş.D. ve Ş.A. isimli kadın şüpheli gözaltına aldı.

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Şüphelilerin ev ve işyerlerinde yapılan aramalarda dokuz cep telefonu, iki bilgisayar ve araç sahiplerine ait çok sayıda vekaletname, sim kart, senet, araç satış sözleşmesi, kira sözleşmesi, kartvizit ve kaşe ele geçirildi.

Çetenin Kocaeli, Bursa, Ankara, Antalya, Konya, Yalova, Mardin, Kastamonu, Kırşehir, Kırıkkale, Kayseri ve Zonguldak’ta 400’den fazla araç sahibinden satış için vekaletname aldıklarını belirleyen polis, vurgun miktarının yaklaşık 25 milyon lira olduğunu tespit etti.

Dokuz şüpheli, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Kocaeli’nde adliyeye sevk edildi.