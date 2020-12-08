‘Ötmesinden rahatsız oluyorum’ diye komşusunun horozunu vuran kişiye beş ay hapis

Fransa’da, ötmesinden rahatsız olduğu için komşusunun horozunu vurarak öldüren kişiye beş ay hapis cezası verildi.

Fotoğraf: Reuters (temsili)

Ardeche’te yaşayan Sebastien Verney’in ‘Marcel’ adlı horozu mayıs ayında komşusu tarafından vuruldu. Sürekli ötmesinden rahatsız olduğunu söyleyen komşu, Marcel’i öldürdükten sonra demir kazığa oturttu.

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Marcel’i o halde görünce hayatının şokunu yaşayan Verney, ‘Marcel için adalet’ kampanyası ve hukuki mücadele başlattı. Kampanyaya 100 binin üzerinde kişi imzayla destek oldu.

Adı açıklanmayan komşu ‘hayvana zulüm’ suçundan ceza aldı. 300 avro (2 bin 834 lira) para cezası da verilen bu kişiye verilen hapis cezası ertelendi. Ayrıca, üç yıl süreyle silah taşımaktan men edildi.

Verney şunları söyledi: “Aile olarak çok zor günler yaşadık. Hepimiz çok üzüldük, sarsıldık. Bu cezalar asla yaşadıklarımızı unutturamaz ama umarım caydırıcı olur. Bundan sonraki kurban kim olacak anıran bir eşek mi ya da ineklerin otlaması mı?”