Otizmli öğrenciye ayrımcılık yapan öğretmen sınıftan alındı

Ankara’da Eryaman Türkkent İlköğretim Okulu’nda G. isimli otizmli öğrenciyi istemeyen öğretmen sınıftan alındı.

BirGün’ün haberine göre daha önce Rehberlik Araştırma Merkezi’ne (RAM) yönlendirilen G. burada verilen rapor doğrultusunda okulda özel eğitim sınıfına alındı.

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Ayrıca dün Özel Eğitim Daire Başkanlığı’ndan yetkililer sınıfta inceleme yaptı. Sınıfın fiziki şartlarının uygun olmadığını söyleyen yetkililer velilere yeterli iyileştirmeler yapılacağını ifade etti.

Velilerden alınan bilgiye göre yetkililer ayrıca Aksaray’daki gibi bir olayın tekrar yaşanmaması için ellerinden geleni yapacaklarını ifade etti.

Aralarında otizmli öğrencilerin de bulunduğu 42 özel eğitim öğrencinin eğitim gördüğü Aksaray’daki Memhetçik İlkokulu’nda veliler, otizmli öğrencilerin sınıflarının kapatılmasını talep etmiş, okulun çıkış saatinde bir araya gelerek otizmli çocukları yuhalamıştı.

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Olay sonrasında açığa alınan okul müdürü ve yardımcısı da görevden alınmıştı.