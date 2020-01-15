Otizmli öğrenciler ‘gölge öğretmen’le derse girebilecek; masrafları aile karşılayacak

Kaynaştırma yoluyla devlet okullarında eğitim alan otizmli çocuklar artık derslere ‘gölge öğretmen’ ile girebilecek. Aileler memnun ancak ‘gölge öğretmen’ masrafının bakanlık tarafından karşılanmasını istiyor.

Aslıhan Erbaysal, gölge öğretmeni Ayçin Yıldız ile. fotoğraf: DHA

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tam zamanlı olarak kaynaştırma yoluyla devlet okullarında eğitim alan otizmli öğrencilerin hayatını kolaylaştırmak için adım attı. Yapılan düzenlemeye göre daha önce derslere yalnız giren otizmli öğrenciler derslere artık halk arasında ‘gölge öğretmen’ olarak bilinen kolaylaştırıcı ile birlikte girebilecek. Mevzuatta yapılan değişikliğin yerinde ve doğru olduğunu belirten otizmli çocukların aileleri uygulamanın eksik olduğu görüşünde.

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‘Bunu kaç aile karşılayabilir?’

İzmir Narlıdere Mustafa Şık İlköğretim Okulu kaynaştırma öğrencisi otizmli Aslıhan Erbaysal’ın (12) annesi Arzu Erbaysal (50), kızının gölge öğretmeninin olduğunu ancak çok büyük zorluklar yaşadıklarını anlattı. Arzu Erbaysal şunları söyledi: “Zor zamanlar geçirdik. Kızım için okul bulamadık. Öğretmen kabul etse diğer veliler, çocuklar kabul etmiyor. Şimdi gölge öğretmenin derslere girmesi çok güzel bir gelişme. Ancak devletin maddi desteği şart. Bunu kaç aile karşılayabilir? Ekonomik boyutu bize endişelendiriyor”

Oğlu Uğur Özgür Demir’i (25) her gün okula, spora ve çeşitli aktivitelere götüren Ahmet Demir (65) de mevzuat değişikliğinin kendilerini sevindirse de gölge öğretmenin maliyetini karşılamayacaklarını belirterek “Devletin de katkı yapması gerekir ki bu çocuklar daha çabuk sosyalleşsin, aldıkları eğitimin karşılığını verebilsinler” dedi.



