Otizmli çocukların yuhalandığı okulun müdürü açığa alındı

Aksaray’da otizmli çocukların diğer veliler tarafından yuhalandığı Mehmetçik İlkokulu’nun müdürü Kuddusi Kurt açığa alındı. İl Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri, açığa alınan okul müdürünün yerine yeni müdürün görevlendirildiğini belirtti.

Kuddusi Kurt. (Fotoğraf: DHA)

Aralarında otizmli öğrencilerin de bulunduğu 42 özel eğitim öğrencinin eğitim gördüğü Memhetçik İlkokulu’nda veliler, otizmli öğrencilerin sınıflarının kapatılmasını talep etmiş, okulun çıkış saatinde bir araya gelerek otizmli çocukları yuhalamıştı.

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Olayla ilgili Milli Eğitim Bakanlığı tarafından müfettiş görevlendirildi. İnceleme başlatan Aksaray Valiliği de özel eğitimli öğrencilerin beş yıldır okullarında öğrenim gördüklerini ve görmeye devam edeceklerini açıkladı. Herhangi bir olayın çıkmasına karşın okulda polis görevlendirildi.

İki gündür yaşanan gerginliğin ardından özel eğitimli öğrenciler de diğer öğrenciler gibi bugün okullarına devam etti.