Otellerin 31 Aralık’tan önceki rezervasyon iptallerine işlem uygulanmayacak

Konaklama tesislerindeki rezervasyon iptallerine ilişkin yayınlanan yeni genelgeye göre, 31 Aralık’tan önceki rezervasyonların tesis tarafından iptal edilmesi durumunda hukuki işlem uygulanmayacak.

Fotoğraf: pixabay.com

Bir önceki genelge 16 Nisan’da yayınlanmıştı. Bu genelgeye göre, 1 Haziran’dan önce yapılan rezervasyonlar veya aynı tarihten önce gerçekleştirilecek konaklama içermeyen diğer etkinliklerin tesisler tarafından iptal edilmesi durumunda, ilgili tesis hakkında 2634 sayılı kanunun ilgili maddesi kapsamında işlem uygulanmayacağı bildirilmişti.

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Bugün yayımlanan genelgeyle salgının seyri dikkate alınarak 1 Haziran tarihi 31 Aralık şeklinde güncellendi.