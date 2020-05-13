Otellerde ‘corona’ önlemleri: Sosyal mesafe, dezenfeksiyon, sağlık kontrolü

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Covid-19 salgınıyla mücadelede kontrollü normalleşme sürecinde turizm faaliyetlerinin güvenli şekilde yürütülmesi için konaklama tesislerinde alınacak önlemlere ilişkin genelge yayımladı.

Fotoğraf: DHA

Genelgeye göre işletmeler Covid-19 ve hijyen kurallarını kapsayan bir protokol hazırlayacak; hastalık belirtileri gösteren müşteriye personelin yaklaşımı ve uygulanacak işlemleri tanımlayacak, genel kullanım alanlarına ilişkin sosyal mesafe planı hazırlayacak.

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‘Belirli kapasitelerde misafir’

Konaklama tesisleri sosyal mesafe kuralları korunarak belirlenmiş kapasitede misafir kabulü yapacak. Misafirlerin tesislere girişinde termal kamera veya temassız ateş ölçümü uygulamalarıyla vücut ısıları ölçülecek. Gerekli dezenfeksiyon işlemleri yapılacak. Talep edilmesi halinde misafirlere maske ve eldiven gibi kişisel koruyucu ekipmanlar da verilecek.

Ayrıca misafirlerden son 14 gün içerisinde bulunduğu yerlerin, varsa kronik rahatsızlıklarının ve Covid-19 geçirip geçirmediklerine ilişkin bilgi istenecek.

‘Sosyal mesafe işaretlemeleri’

Genelge kapsamında konaklama tesisleri, sıra ve kalabalık oluşabilecek bütün alanlarda sosyal mesafe işaretlemeleri yapacak.

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Yemek salonları, lobi, resepsiyon alanı, animasyon alanları, bar, diskotek, satış üniteleri, açık alanlarda yer alan oturma/bekleme/yeme-içme düzenlemeleri ile havuz çevresi ve kıyıda bulunan gölgelikler/şezlong grupları dahil tüm genel kullanım alanları sosyal mesafe planına uygun düzenlenecek. Bu alanlarda sosyal mesafeye ilişkin gerekli önlemler alınıp işaretlemeler yapılacak, kapasiteden fazla misafir kabul edilmeyecek.

‘Çocuk alanları açılmayacak’

Asansörlerin sosyal mesafe kurallarına uygun kullanımına ilişkin asansör içi yer işaretleri ve yazılı bilgilendirme yapılacak.

Tesis içerisinde çocuklara ayrılmış oyun odaları, çocuk kulübü, lunapark, oyun bahçesi-alanı gibi üniteler hizmete açılmayacak.

Aynı odada konaklayan veya aynı aileden olan misafirlerin genel alan kullanımlarında birbirleri ile sosyal mesafe şartı aranmayacak.

‘Masalar arası 1.5 metre’

Tesislerde yemek servisi verilen masalar arası mesafe 1.5 metre, yan yana sandalyeler arası ise 60 santimetre olacak şekilde düzenlenecek.

Açık büfe uygulaması yapılması halinde açık büfenin misafir tarafına misafir erişimini engelleyecek şekilde pleksiglas veya benzeri bariyer yapılacak, servisler mutfak personeli tarafından sunulacak.

Hamam, sauna, masaj üniteleri gibi SPA üniteleri ‘Sağlıklı Turizm Sertifikası’ bulunmayan tesislerde hizmete açılamayacak.

Klor seviyesi açık havuzlarda 1-3 ppm, kapalı havuzlarda 1-1.5 ppm arasında tutulacak.

Plaj-havuz havluları kapalı poşetler içinde veya görevli personel tarafından misafir kullanımına sunulacak.

‘Otel odalarında dezenfeksiyon’

Müşteri odaları, odalarda elle temas edilen yüzeyler ve telefon, kumanda, su ısıtıcısı, kapı-pencere kolları gibi donanımlar misafirin konaklaması sona erdiğinde dezenfekte edilecek.

Klimaların ve havalandırma sistemlerinin filtreleri sık sık değiştirilecek.

Alışverişlerde mümkün olduğunca temassız ödeme alınacak.

‘Personele düzenli sağlık kontrolü’

Personelin düzenli sağlık kontrolü yapılacak; personel girişinde termal kamera veya temassız ateş ölçümü uygulamaları, dezenfeksiyon paspasları ve el dezenfeksiyonu veya antiseptiği bulundurulacak.

Personele, maske, cerrahi maske, eldiven, siperlik gibi koruyucu donanım ile el dezenfeksiyon imkanı sağlanacak.

Sertifikasyon başlamıştı

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, geçen hafta Covid-19 salgınına karşı alınan önlemler kapsamında bu sene turizm sektöründe uygulanacak adımların yer aldığı ‘sağlıklı turizm sertifikasyon programı’nın başlatıldığını açıklamıştı.