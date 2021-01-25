Otelin sekizinci katından düşen 17 yaşındaki Zerda hayatını kaybetti: Dört kişi ifade için polis merkezinde

İstanbul’un Esenyurt ilçesindeki bir otelin sekizinci katından düşen 17 yaşındaki Zerda Ç. hayatını kaybetti.
AA’nın haberine göre İnönü Mahallesi Doğan Araslı Bulvarı’nda 11 katlı otelin sekizinci katındaki odada bulunan Zerda Ç., henüz bilinmeyen nedenle balkondan yola düştü.
Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri Zerda Ç.’nin hayatını kaybettiğini belirledi.
Polis ekipleri Zerda Ç.’nin yanında bulunduğu belirtilen dört kişiyi, ifadelerini almak üzere polis merkezine götürdü.
Olay yeri inceleme ekipleri otel ve çevresinde çalışma yürüttü. Zerda Ç.’nin cansız bedeni ambulans ile Adli Tıp Kurumu’na götürüldü.