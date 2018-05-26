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Yaramazlara biraz batar!

Otelde çalışan 20 yaşındaki işçi, elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti

 

Muğla’da bir otelin tuvaletinde temizlik yapan 20 yaşındaki Civan Kahraman, elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti.

Fotoğraf: DHA

Diyarbakır Anadolu Meslek ve Turizm Lisesi mezunu Kahraman, dün akşam Bodrum ilçesinin Peksiment mahallesindeki Kadıkalesi mevkiinde bulunan otelin barında temizlik yapıyordu.

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Kahraman, temizlik sırasında ıslak zemindeki elektrik kablolarıyla temas edince akıma kapıldı. Genç işçi ağır yaralı olarak ambulansla Bodrum Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kahraman hastanede hayatını kaybetti. İşçinin cenazesi otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

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Olayla ilgili gözaltına alınan bir bar çalışanı ve bir bar yetkilisi, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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