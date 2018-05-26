Otelde çalışan 20 yaşındaki işçi, elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti

Kendisi hakkında 101 kişinin Başbakanlık İletişim Merkezi’ne (BİMER) suç duyurusunda bulunduğunu belirten Fenerbahçe kulübü başka adayı ve iş insanı Ali Koç, “Ciddi ciddi FETÖ yapılanması içinde olduğumu ve bu kanalı kullanarak siyasete gireceğimi anlatıyorlar. Gülüyorsunuz buna ama gülmeyin bu ciddi bir suçlama, tüm bunlar için elimi taşın altına koyuyorum” diye konuştu.