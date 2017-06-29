Otelcinin ‘bayram vurgunu’ndan: Mağdur sayısı 700, arkadaşıyla Kazakistan’a kaçmış

Muğla’da bayram öncesi binlerce kişiye aynı odaları satarak kayıplara karışan otel işletmecisinin, bir kişiyle birlikte yurtdışına kaçtığı tespit edildi. ‘Vurgun’un 10 milyon lirayı bulduğu konuşuluyor.

Türkiye’nin dört bir yanından yurttaşlar, bayram tatilini geçirmek için Marmaris’teki dört yıldızlı otelde kişi başı günlüğü 95 liraya rezervasyon yaptırdı.

Ancak tatilin başlamasıyla otele giden yurttaşlar, aynı odanın başka kişilere de satıldığını görünce dolandırıldıklarını anladı. Rezervasyonları yapan kişininse ortadan kaybolduğu ortaya çıktı.

Otel, bakanlığın emri ve kaymakamlığın talimatıyla belediyece boşaltılarak mühürlendi.

Avrupa’dan Rusya’ya…

Polisin incelemesinde otel sahibi S.Y.’nin oteli 10 Kasım 2017’ye kadar S.G. isimli kişiye kiraladığı belirlendi.

İşletmeci S.G.’nin de yiyecek ve içecek firmalarıyla otel çalışanı 80 kişiye üç aydır ödeme yapmadığı ortaya çıktı. Ayrıca işletmecinin arkadaşı B.S.’yle otelin resmi internet sayfasından ‘cazip kampanya’ başlığıyla bayram öncesi 95-120 lira arasında ‘her şey’ dahil satış yaptığı anlaşıldı.

İşletmecinin 15 Eylül’e kadar bir odayı 20-30 kişiye satarak yaklaşık 10 milyon lira elde ettiği iddia edildi. Ülkenin çeşitli kentlerindeki binlerce yurttaşın yanı sıra odalar Avrupa ülkeleri, Kazakistan ve Rusya’dan turistlere de peşin ücretle satıdı.

700 kişi şikayetçi

İşletmeci S.G. ile arkadaşı B.S.’nin 23 Haziran’da Kazakistan’a gittiği tespit edildi.

Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Şehit Nedip Cengiz Eker Polis Merkezi’ne altı gün içinde 700 mağdur şikayette bulundu.

Öte yandan tüm kentlerdeki cumhuriyet başsavcılıklarına yazı gönderilerek mağdurların kendi şehirlerinde suç duyurusunda bulunmaları ve tüketici haklarına şikayet etmeleri istendi.

Yapılan incelemelerde mağdur turist ve yurttaş sayısının yedi bine yakın olduğu öne sürüldü.

Polis ve zabıta, mühürlenen otel önünde yağma ve saldırıya karşı geniş güvenlik önlemi almaya devam ediyor.