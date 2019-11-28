Otelciler Birliği’nden ‘konaklama vergisi’ne itiraz: Gözden geçirilsin

Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB) Başkanı Müberra Eresin, Meclis’te kabul edilen konaklama vergisinin bir kez daha gözden geçirilmesini istedi.

Fotoğraf: artstyle.com.tr

Meclis’ten geçen kanuna göre oteller artık konaklama vergisi ödeyecek. Bu vergi, gecelik konaklama ücretine göre belirlenecek. 1 Nisan 2020 itibariyle uygulamaya konulacak vergi 2020 sonuna kadar yüzde 1, 1 Ocak 2021 tarihinden itibaren ise yüzde 2 olarak uygulanacak.

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Reuters’a konuşan Eresin, düzenlemedeki nisbi oran uygulamasının dünyanın neredeyse hiçbir ülkesinde olmadığını belirterek makul bir maktu vergi belirlenmesi gereğini dile getirdi.

‘Ertelensin’

Eresin, 2020 kontratlarının yapılmış olması nedeniyle 1 Nisan olarak öngörülen uygulama tarihinin Kasım 2020’ye ertelenmesini talep etti.

Kanuna karşı çıkmadıklarını, diğer büyükşehirlerde olduğu gibi İstanbul’da da olmasını savunduklarını belirten Eresin, diğer ülkelerde verginin konaklama ücreti üzerinden ‘makul bir değer’de alındığını ifade etti.

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Avrupa örneği

Eresin, Avrupa’da 160 avroluk oda için 2 avro ödendiğini, daha düşük fiyatlar ise 0.5’e kadar indiğini aktardı.

TÜROB başkanı şu ifadeleri kullandı: “İstanbul’daki ortalama oda fiyatlarına baktığınızda şu aralar 70 euro civarında. Dolayısıyla maksimum bedelin 5 liranın üzerinde olmaması gerekiyor. Ama çıkan kanun diyor ki; ‘Konaklama hizmetine dahil olarak satılan yeme içme, spor, herhangi bir aktiviteden de toplam fatura üzerinden yüzde 2 bedel alınsın.’ Kanun henüz kesinleşmemişken, tekrar sektörle bir araya gelinebilir ya da sayın cumhurbaşkanı geri gönderebilir. Tekrar gözden geçirmelerini arzu ediyoruz.”

Kanunun uygulanma tarihi ile ilgili de sıkıntı olduğuna vurgu yapan Eresin, 2020 kontratlarının yapıldığını, dolayısıyla bu ek maliyetin müşteriden talep edilmesinin mümkün olmadığını belirtti.

Eresin, otellerin 1 Kasım 2020’ye kadar kontratlarını yaptığını, fiyatların belirlendiğini belirterek nisan ayında verginin konması halinde müşterinin bunu ödemeyeceğini kaydetti.

Kanun, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından imzalanıp Resmi Gazete’de yayınlanmasının ardından resmileşecek.