Otelciler Birliği: Şehir otellerinde eylüle kadar fazla hareket beklemiyoruz

Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB) Başkanı Müberra Eresin, uçuş izinleri çıksa da şehir otellerinde eylüle kadar fazla hareket beklemediklerini söyledi.
Müberra Eresin sektörün görünümüne ilişkin basın toplantısı düzenledi.
Covid-19’dan en son toparlanacak sektörün turizm olduğunu söyleyen Eresin, temmuz itibarıyla gidişatın nasıl olacağı ile ilgili ilk işaretlerin gelmeye başlayacağını belirtti.
Eresin, yılsonu için bir hedef koymadıklarını; bütün meselenin ayakta kalabilmek olduğunu belirtti.
Eresin’in açıklamalarından satırbaşları şu şekilde:
- Şehir otellerinde yurtdışı girişlerde asıl hareket önümüzdeki yılın başında başlar diye düşünüyoruz.
- İyi senaryo ile ilk hareketlenmenin tüm kayıplarımızı kapatamasa da iç turizmde başlamasını öngörüyoruz; devamında Uzakdoğu ve Ortadoğu pazarlarını bekliyoruz.
- Avrupa’dan hareketlenmenin ise eylül itibariyle başlamasını öngörüyoruz; Romanya, Bulgaristan gibi Balkan ülkeleriyle Polonya, Ukrayna, KKTC, Kazakistan, Özbekistan, Azerbaycan gibi pazarlarda temmuz itibariyla az bir hareket bekliyoruz.
- Özellikle Almanya başka olmak üzere uçuşların açılması sahil kesimlerindeki resort otellere büyük katkı sağlar; Rusya pazarında biraz daha beklemek gerekiyor.
- Şehir otellerimizin belli bir kısmı oteli açmayı planlamıyor; ama devletten gelecek destekler bu konuda çok önemli. Kalifiye çalışanlarımızı kaybetmek istemiyoruz.
- Şu esnada daha küçük oteller açılabiliyor; büyüklerin maliyeti çok fazla ve katlanılabilir değil, herkes çok kontrollü gitmek istiyor.
- Kısa çalışma ödeneği çıktığı için konaklama sektöründe istihdamla ilgili şu ana kadar bir problem yaşanmadı; kısa çalışma ödeneğinden yararlanamayan çalışanlarımız da işsizlik ödeneğinden faydalandı.
- Resort otellerin dönemsel personeli geri çağırma tarihinde Covid-19 ortaya çıktı; bunlara “Geçmiş yıllarda çağırdığınız tüm personeli otel kapalı olsa bile çağırın, bu dönemde işe başlatmış gibi yapın, bu dönemde işsizlik maaşı verelim” dendi; o çalışanlar bu yıl çalışmaya başlamadıkları halde işsizlik ödeneğinden faydalanabildiler; onun için kayıp yok diye düşünüyoruz.
- Kısa vadede sektörde toparlanma zor görünüyor, istihdam desteklerinin yılsonuna kadar devam etmesini istiyoruz; en kötü ihtimalle üç ay daha uzatılırsa bizim için çok faydalı olacak.
‘KDV, SGK vergi ertelemelerinin yıl sonuna kadar uzatılmasını istiyoruz’
- KDV, SGK gibi bazı vergisel ertelemeler var; bu ertelemelerin de bir yıl daha faizsiz olarak ötelenmesini arzu ediyoruz.
- Konaklama sektörü için verilen her desteğin minimum üç ay daha uzatılmasını istiyoruz.
- İlk hareketlenmenin, tüm kayıplarımız kapanmasa da iç turizmden başlamasını öngörüp çarkları iç turizmle çevirebilmeyi umuyoruz.