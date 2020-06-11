Diken

Yaramazlara biraz batar!

Otelciler Birliği: Şehir otellerinde eylüle kadar fazla hareket beklemiyoruz

Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB) Başkanı Müberra Eresin, uçuş izinleri çıksa da şehir otellerinde eylüle kadar fazla hareket beklemediklerini söyledi.

Fotoğraf: artstyle.com.tr

Müberra Eresin sektörün görünümüne ilişkin basın toplantısı düzenledi.

Reklam

Covid-19’dan en son toparlanacak sektörün turizm olduğunu söyleyen Eresin, temmuz itibarıyla gidişatın nasıl olacağı ile ilgili ilk işaretlerin gelmeye başlayacağını belirtti.

Eresin, yılsonu için bir hedef koymadıklarını; bütün meselenin ayakta kalabilmek olduğunu belirtti.

Eresin’in açıklamalarından satırbaşları şu şekilde:

Reklam
  • Şehir otellerinde yurtdışı girişlerde asıl hareket önümüzdeki yılın başında başlar diye düşünüyoruz.
  • İyi senaryo ile ilk hareketlenmenin tüm kayıplarımızı kapatamasa da iç turizmde başlamasını öngörüyoruz; devamında Uzakdoğu ve Ortadoğu pazarlarını bekliyoruz.
  • Avrupa’dan hareketlenmenin ise eylül itibariyle başlamasını öngörüyoruz; Romanya, Bulgaristan gibi Balkan ülkeleriyle Polonya, Ukrayna, KKTC, Kazakistan, Özbekistan, Azerbaycan gibi pazarlarda temmuz itibariyla az bir hareket bekliyoruz.
  • Özellikle Almanya başka olmak üzere uçuşların açılması sahil kesimlerindeki resort otellere büyük katkı sağlar; Rusya pazarında biraz daha beklemek gerekiyor.
  • Şehir otellerimizin belli bir kısmı oteli açmayı planlamıyor; ama devletten gelecek destekler bu konuda çok önemli. Kalifiye çalışanlarımızı kaybetmek istemiyoruz.
  • Şu esnada daha küçük oteller açılabiliyor; büyüklerin maliyeti çok fazla ve katlanılabilir değil, herkes çok kontrollü gitmek istiyor.
  • Kısa çalışma ödeneği çıktığı için konaklama sektöründe istihdamla ilgili şu ana kadar bir problem yaşanmadı; kısa çalışma ödeneğinden yararlanamayan çalışanlarımız da işsizlik ödeneğinden faydalandı.
  • Resort otellerin dönemsel personeli geri çağırma tarihinde Covid-19 ortaya çıktı; bunlara “Geçmiş yıllarda çağırdığınız tüm personeli otel kapalı olsa bile çağırın, bu dönemde işe başlatmış gibi yapın, bu dönemde işsizlik maaşı verelim” dendi; o çalışanlar bu yıl çalışmaya başlamadıkları halde işsizlik ödeneğinden faydalanabildiler; onun için kayıp yok diye düşünüyoruz.
  • Kısa vadede sektörde toparlanma zor görünüyor, istihdam desteklerinin yılsonuna kadar devam etmesini istiyoruz; en kötü ihtimalle üç ay daha uzatılırsa bizim için çok faydalı olacak.

‘KDV, SGK vergi ertelemelerinin yıl sonuna kadar uzatılmasını istiyoruz’

  • KDV, SGK gibi bazı vergisel ertelemeler var; bu ertelemelerin de bir yıl daha faizsiz olarak ötelenmesini arzu ediyoruz.
  • Konaklama sektörü için verilen her desteğin minimum üç ay daha uzatılmasını istiyoruz.
  • İlk hareketlenmenin, tüm kayıplarımız kapanmasa da iç turizmden başlamasını öngörüp çarkları iç turizmle çevirebilmeyi umuyoruz.

Otellerde ‘corona’ önlemleri: Sosyal mesafe, dezenfeksiyon, sağlık kontrolü

Turizm bakanı: ‘Sağlıklı turizm sertifikasyon programı’ başlatıldı

Turizm bakanı: Türkiye’ye gelen her yolcuya ‘corona’ testi uygulanacak

SON HABERLER

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...