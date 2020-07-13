Otel odasının balkonundan düşen adam ve düştüğü sırada alt katta olan müşteri hayatını kaybetti

Bir Britanya vatandaşı, İspanya’da konakladığı beş yıldızlı oteldeki odasının balkonundan düşüp hayatını kaybetti. Adamın, alt kattaki bir balkona düştüğü ve oradaki bir başka kişinin de ölümüne sebebiyet verdiği açıklandı.

Fotoğraf: Google Maps

Britanya Dışişleri Bakanlığı, Marbella kentindeki Melia Don Pepe adlı otelde kalan bir vatandaşlarının cumartesi günü hayatını kaybettiğini, yerel polis teşkilatı ile temas halinde olduklarını açıkladı.

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Britanya basını, adamın tatil yaptığı otelin yedinci katındaki odasının balkonundan alt katın balkonuna düştüğünü ve o balkondaki bir İspanyol’un da bu nedenle hayatını kaybettiğini yazdı.

Malaga Polis Teşkilatı da ‘otelde yaşanan üzücü olayda iki kişinin öldüğünü’ doğruladı ve konuyla ilgili soruşturma açıldığını duyurdu.