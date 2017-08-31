Otel odasında öldürülen sunucu Vatan Şaşmaz’ın eşi: Dedikodulara prim vermeyin

Otel odasında öldürülen sunucu ve oyuncu Vatan Şaşmaz’ın eşi Yasemin Adalı Şaşmaz, Şaşmaz’ım kaybının ardından ilk kez konuştu: “Asılsız haberlere, dedikodulara prim vermemeniz, bu zor dönemde de bize verebileceğiniz en büyük destek olacaktır”

Eski manken Filiz Aker, Beşiktaş’taki Conrad Otel’deki 1130 numaralı odada sunucu Vatan Şaşmaz’ı dört kurşunla sırtından vurarak öldürmüş, hemen ardından intihar etmişti.

Soruşturmayı yürüten İstanbul başsavcılığı, ‘soruşturmanın gizliliğini ihlal ettiği gerekçesiyle’ olaya ilişkin görüntü ve haberlere yayın yasağı getirilmesini talep etmiş, İstanbul 6’ncı Sulh Ceza Hakimliği de talebi kabul ederek yayın yasağı getirmişti.

Şaşmaz’ın iki yıl önce evlendiği ve beş aylık hamile olduğu öğrenilen eşi Yasemin Adalı Şaşmaz, yazılı bir açıklama yaptı.

Yasemin Adalı Şaşmaz’ın açıklaması şöyle: “Sevgili eşim, bebeğimin babası, karakteri, güleryüzlülüğü, adamlığı, iyi kalpliliği, hiç bozmadığı çizgisiyle tüm Türkiye’nin ve hepinizin çok sevdiğini bildiğim; bir çoğunuzun mesai arkadaşlığı yaptığınız Vatan Şaşmaz’ın ardından hepinizin benden bir açıklama beklediğinin bilincindeyim. Gerek konunun hassasiyeti, gerek yaşadığım tarifsiz acı ve hissettiklerim dolayısıyla söyleyecek çok fazla sözüm olamıyor maalesef. Söyleyebileceğim ve bildiğim tek şey; en değerli varlığım eşim Vatan’ın, her zaman kalbimde, her zaman bizimle olacağıdır. Öncelikle hepinize cenaze boyunca gösterdiğiniz anlayıştan dolayı çok teşekkür ederim. Bundan sonraki dönemde de, başta doğacak bebeğimiz, sonrasında ben, ailem, Safiye annem ve de Vatan’ın anısına olan saygınızdan ve sevginizden dolayı anlayışınızın devam etmesini diliyorum. Yapılacak haberler ve yayınlanacak görüntülerin içerikleri ile ilgili gerekli hassasiyetin gösterilmesindeki tutumunuzu devam ettirmeniz, asılsız haberlere, dedikodulara prim vermemeniz, bu zor dönemde de bize verebileceğiniz en büyük destek olacaktır.”