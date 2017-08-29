Otel odasında öldürülen sunucu Vatan Şaşmaz toprağa verildi

Share Flip WhatsApp +1 Pin Pocket Shares 0

Beşiktaş’taki Condrad Otel’de manken Filiz Aker tarafından öldürülen sunucu ve oyuncu Vatan Şaşmaz toprağa verildi.

Şaşmaz için Üskürdar’daki Güzeltepe Birlik Camii’nde öğle namazına müteakip cenaze töreni düzenlendi.

Reklam

Törene Şaşmaz’ın annesi Safiye Şaşmaz ve beş aylık hamile eşi Yasemin Şaşmaz katıldı.

Cenazede Şaşmaz’ın ‘Çocuklar Duymasın’ dizisinden oyuncu arkadaşları Tamer Karadağlı ve Pınar Altuğ ile arkadaşları Ferdi Akarnur, Sinan Özen ve Tuba Özay, mankenlik döneminden hocası Murat Parasayar da hazır bulundu.

Yakınları Şaşmaz’ın tabutu başında uzun süre gözyaşı döktü.

‘Baba olmak istiyordu’

Şaşmaz’ın arkadaşı Tuba Özay, sunucuyla bir süre önce görüştüğünü belirterek cenazede şunları söyledi: “Gelecekten konuştuk. Baba olmayı çok istediğini söylemişti. ’43 yaşındayım, 60’ıma geldiğimde çocuğum ergen olacak’ dedi. ‘O yüzden sen de elini çabuk tut’ demişti.”

Şaşmaz’ın cenazesi, namazın ardından Çengelköy Mezarlığı’nda toprağa verildi.