Diken

Yaramazlara biraz batar!

   
                Reklamı Kapat    
   
     
   

Otel odasında öldürülen sunucu Vatan Şaşmaz toprağa verildi

Share
Flip
WhatsApp
+1
Pin
Pocket
Shares 0

 

Beşiktaş’taki Condrad Otel’de manken Filiz Aker tarafından öldürülen sunucu ve oyuncu Vatan Şaşmaz toprağa verildi.

Şaşmaz’ın annesi (solda) ve eşi. (Fotoğraflar: DHA)

Şaşmaz için Üskürdar’daki Güzeltepe Birlik Camii’nde öğle namazına müteakip cenaze töreni düzenlendi.

Reklam

Törene Şaşmaz’ın annesi Safiye Şaşmaz ve beş aylık hamile eşi Yasemin Şaşmaz katıldı.

Cenazede Şaşmaz’ın ‘Çocuklar Duymasın’ dizisinden oyuncu arkadaşları Tamer Karadağlı ve Pınar Altuğ ile arkadaşları Ferdi Akarnur, Sinan Özen ve Tuba Özay, mankenlik döneminden hocası Murat Parasayar da hazır bulundu.

Yakınları Şaşmaz’ın tabutu başında uzun süre gözyaşı döktü.

‘Baba olmak istiyordu’

Şaşmaz’ın arkadaşı Tuba Özay, sunucuyla bir süre önce görüştüğünü belirterek cenazede şunları söyledi: “Gelecekten konuştuk. Baba olmayı çok istediğini söylemişti. ’43 yaşındayım, 60’ıma geldiğimde çocuğum ergen olacak’ dedi. ‘O yüzden sen de elini çabuk tut’ demişti.”

Şaşmaz’ın cenazesi, namazın ardından Çengelköy Mezarlığı’nda toprağa verildi.

Sunucu Şaşmaz’ı öldürüp intihar eden Aker, bir ay önce kendine mezar taşı yaptırmış

Sunucu Vatan Şaşmaz’ın öldürüldüğü otele giriş görüntüleri ortaya çıktı

Sunucu Vatan Şaşmaz otel odasında vurularak öldürüldü

Share
Flip
WhatsApp
+1
Pin
Pocket
Shares 0

SON HABERLER

MHP’ye kötü haber: Manisa’da 549 partili istifa etti, Akşener’in partisine katılacak

Manisa’da MHP üyesi 549 kişi, Meral Akşener’in kuracağı partiye katılmak için partilerinden istifa etti. Aralarında eski milletvekili, il başkanı, ilçe başkanı, belediye başkanı da bulunan partililer, MHP’nin misyonunu yitirdiğini savundu. MHP parti teşkilatlarından istifa furyası devam ediyor. Manisa’da MHP üyesi olan 549 kişi, bugün partilerinden istifa ettiklerini açıklamak üzere Atatürk Kent Park’ta toplandı. MHP’nin eski il başkanı […]

Oylamayla karar alındı: Kerkük de bağımsızlık referandumuna katılacak

Kerkük İl Meclisi Kuzey Irak’ta, Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi’nin (IKBY) 25 Eylül’de yapmayı planladığı bağımsızlık referandumuna katılma kararı aldı. Kerkük’de sabah saatlerinde toplanan Kürt, Türkmen, Arap, Keldani ve Asurilerden oluşan, 41 üyeli Kerkük İl Meclisi, yapılan oylama sonucunda 21 olumlu oyla referanduma katılmayı kararlaştırdı. Karar Kerkük’te halaylarla kutlandı. Türkiye’nin şiddetle karşı çıktığı bağımsızlık referandumuna Batılı […]

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...