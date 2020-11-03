‘Otel camından düştü’ denen gencin şüpheli ölümü: Aileye göre ‘intihar’ olamaz

Ankara’da bir otelin camından düşerek hayatını kaybeden 17 yaşındaki Gamze Açar’ın ölümü, ailesi tarafından şüpheli bulundu. Üç kişi gözaltında.

Fotoğraf: DHA

Devre mülk satan şirketin açtığı satış danışmanlığı ilanına başvuran Açar, Kızılay’da üç kişiyle buluştu. Üç kişi, Açar’ı Kızılay’da odaları devre mülk olarak kiralanan termal otele götürdü.

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Açar, beşinci kattaki otel odasının penceresinden geçen cumartesi günü sabaha karşı düşerek hayatını kaybetti. Açar’ın cenazesi, Ankara Adli Tıp Kurumu’ndaki otopsinin ardından ailesi tarafından Antalya’ya götürülerek toprağa verildi.

Olay araştırılıyor

Kızılcahamam savcılığının soruşturmasında beş kişi gözaltına alındı. Beş kişiden ikisi serbest bırakıldı, Açar’ın odaya götüren üç kişinin gözaltı süresi uzatıldı. Şüpheliler, Gamze’nin intihar ettiğini ileri sürdü.

‘Gamze’yi dövmüşler’

Açar’ın dayısı Murat Yılmaz, yeğeninin kendi ayakları üzerinde durmak istediğini, bu yüzden iş görüşmesine gittiğini ifade etti.

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Açar’ın saat 08:45’te düştüğünün ortaya çıktığını, bulunduğunda kanının pıhtılaşmaya başladığını aktaran dayı, şunları söyledi: “Orada çalışan bir kız arkadaşımız da bu konuyu araştırmış. Gamze, üzeri ve pantolonunun düğmeleri açık şekilde bulunmuş. Bizim içimiz yanıyor. Bu olay intihar değil, cinayet. İntihar olamaz; çünkü Gamze hayat dolu bir insandı. Biz açıkçası görgü tanıklarının susturulduğunu düşünüyoruz. Gece otelde Gamze’yi dövmüşler, çığlık seslerini duymuşlar. Duyan kişiler zaten bununla ilgili ifade verdiler. Detaylı bir araştırma yapılmasını istiyoruz.”