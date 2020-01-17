Ot dergisine hırsız girdi: Arşivleri ve yeni sayıları çalındı

Popüler kültür dergisi Ot’un ofisine giren hırsızlar hard disklerini çaldı. Derginin editörü Faruk Kaya “Çalanlar için bir şey ifade etmeyebilir ama arşivimiz bizim için çok değerli” dedi.

Fotoğraf: DHA

Nişantaşı’ndaki bir iş hanına sabaha karşı giren iki kişi doğrudan derginin bulunduğu ikinci kata çıktı. Yanlarındaki aletlerle işyerinin kapısını kıran şüpheliler dört adet taşınabilir, bir harici hard disk, bir fotoğraf makinesi ve bir bilgisayar ekranı çaldı.

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Derginin hakla ilişkiler sorumlusu Melissa Gençay “Bugüne kadar yaptığımız her şey gitti” diyerek şüphelilerin bir an önce yakalanmasını istedi.

Derginin yeni sayısına ait çizimlerin de bulunduğu hard disklerin çalınmasıyla dergi çalışanları yeni çizimler üzerinde çalışmaya başladı.