ÖSYM’ye 11 ay sonra yeni başkan: Prof. Dr. Halis Aygün atandı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı’na Prof. Dr. Halis Aygün atandı.

ÖSYM Başkanlığı’na atama yapılmasına ilişkin Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete’de yayımlandı. Böylece ÖSYM Başkanlığı’na 4 Ekim 2017’de atanan Prof. Dr. Mahmut Özer’in görevi de 11 ay sonra sona ermiş oldu. Mahmut Özer’den önceki ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Ömer Demir de 2015’te getirildiği görevden Ağustos 2017’de istifa etmişti.

Reklam

Halis Aygün’ün özgeçmişi

Prof. Dr. Halis Aygün, 1968 yılında Giresun Şebinkarahisar’da doğdu. 1989 yılında Karadeniz Teknik Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Matematik Bölümünden mezun olan Aygün, Yüksek Lisansını 1992 yılında aynı üniversitede tamamladı. Aygün, doktorasını 1997’de London City University’de tamamladı. 1989-1993 yılları arasında Karadeniz Teknik Üniversitesi, Matematik Bölümü, Topoloji Anabilim Dalında araştırma görevlisi olan Aygün, Kocaeli Üniversitesi’nde 1998’de yardımcı doçent, 2000’de doçent ve 2006 yılında da profesör unvanını aldı.