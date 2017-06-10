ÖSYM’nin uyarısı kâr etmedi: LYS’de de öğrenciler ’15 dakika kuralı’na takıldı

Üniversiteye girişin ikinci aşaması olan Lisans Yerleştirme Sınavı’nın (LYS) bugünkü oturumunda çok sayıda öğrenci ’15 dakika kuralı’na takıldı.
ÖSYM’nin 15 dakika kuralı, ilk kez bu yıl mart ayında yapılan YGS sınavında uygulanmıştı.
Çok sayıda aday, sınav saatinden 15 dakika önce binada olmaları gerektiği yönündeki kural nedeniyle, geç kaldıkları sınava girememişti. KPSS de aynı durum yaşanmıştı.
LYS’nin bugünkü oturumunda çok sayıda aday dakikalarla sınavı kaçırdı.
Nevşehir Hacıbektaş Veli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nde sınava girecek olan Hasan Kara, kapıların kapatılması nedeniyle içeriye alınmadı.
“Arabadan indiğimde saat 09.44’tü. İki-üç akikalık gecikmeden ne olur?” diyen Kara, sınav kağıdını yere atarak uzaklaştı.
Kızını İstanbul Üniversitesi’ndeki sınava getiren Fatih Kaymakamı Ahmet Ümit, ‘ufak tefek hataların affedilebilir’ olduğunu söyledi.
Sınava giremeyen öğrenciler uzun süre gözyaşı döktü.
Okul önü emanetçisi
Adaylar sınava cep telefonu, çanta, saat, kablosuz iletişim sağlayan bluetooth, benzeri cihazlar ve küpe, broş, metal para gibi metal eşyalarla giremedi.
Bir okulun önünde tezgah açan Abdulbakı Taşdemir, parça başına 3 liraya ’emanetçilik’ yaptı.