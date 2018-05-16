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Yaramazlara biraz batar!

ÖSYM’den üniversite sınavında geç kalmaya ‘QR kod’lu önlem

 

Üniversite sınavında öğrencilerin geç kalmasını engellemek için ‘QR kod’ uygulaması başlatıldı.

Fotoğraf: DHA

İlk defa geçen yıl uygulanan ’15 dakika’ kuralına göre öğrenciler sınav saatinden 15 dakika önce sınav binalarında bulunmak zorundaydı.

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Kural nedeniyle birçok öğrenci geç kaldıkları sınavlara alınmamış, daha sonra uygulama kaldırılmıştı.

ÖSYM, şimdi geç kalmaları önlemek için yeni bir uygulamaya başlıyor.

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CNN Türk’ten Cansu Karadan’ın haberine göre öğrenciler telefonlarına bir uygulama indirecek, giriş belgesindeki kodu o uygulamaya okutacak.

Böylece öğrenciler sınav binalarına nasıl ve kaç dakikada gidebileceklerini öğrenecek. Öğrenciler sistemde anlık trafik bilgisinin verilmesinin de faydalı olabileceği görüşünde.

İki milyondan fazla aday dışında QR sistemini sınav görevlileri de kullanabilecek.

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