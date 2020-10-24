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Yaramazlara biraz batar!

ÖSYM’den KPSS uyarısı: Adaylar, saat 10:00’dan sonra binalara alınmayacak

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı, yarın yapılacak 2020-KPSS Ön Lisans Sınavı için adayların saat 10:00’dan sonra sınav binalarına alınmayacağını duyurdu.

Fotoğraf: DHA

ÖSYM’nin Twitter hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: “25 Ekim 2020 tarihinde uygulanacak olan 2020-KPSS Ön Lisans Sınavı için adaylar, saat 10:00’dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır. Adayın, sınava girebilmesi için Sınava Giriş Belgesi’ne ek olarak; nüfus cüzdanı, T.C. Kimlik Kartı veya geçerlilik süresi dolmamış pasaportunun aslını yanında bulundurması zorunludur.

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Nüfus cüzdanı veya Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı veya geçerlilik süresi dolmamış pasaport dışında; Türk vatandaşlığından izin ile ayrılanlar ve bunların kanuni mirasçılarına ait Pembe/Mavi Kartlar, pasaportları bulunmayan KKTC vatandaşlarının fotoğraflı ve kimlik numaralı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Kimlik Kartı, kimlik belgesi olarak kabul edilecektir.

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