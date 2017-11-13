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ÖSYM, son 10 yılın sınavlarını detaylı olarak inceliyor

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Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), son 10 yılın sınavlarını detaylı olacak incelediklerini bildirdi.

Temsili fotoğraf

AA’nın haberine göre ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Mahmut Özer, detaylı inceleme için Sınav Sonuçlarını İzleme ve Değerlendirme Birimi kurduklarını söyledi.

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Her sınav için tüm sınav merkezlerinde olağan dışılık analizi yapılacağını aktaran Prof. Dr. Mahmut Özer, adayların başka birinin yerine sınava girip girmediklerini de biyometrik analizde kontrol edeceklerini kaydetti.

Prof. Dr. Özer şöyle devam etti: “Söz konusu birim, ihbarları değerlendireceği gibi her bir adaya yönelik kapsamlı analizler yaparak olağan dışı bulguları tespit edecek. Birimde, her bir adayın girmiş olduğu aynı tip sınavlarda sınav sonuçları değerlendirilecek ve olağan dışı bir bulguya rastlanması halinde adayların eşdeğer sınava çağrılması için gerekli süreç de yönetilecek.” 

Dava açılacak

Ankara başsavcılığının soruşturmalarında şüpheli olarak geçen sınavların da incelenmeye başlandığı bilgisini veren Prof. Dr. Özer, “Sonra soruşturma olup olmadığına bakmaksızın son 10 yılın tüm sınavlarının olağan dışılık raporlarını hazırlayacağız. Olağan dışı bir durum tespit edilmesi durumunda suç duyurularında bulunacağız” diye konuştu.

’43 joker tespit edildi’

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Özer, çalışmalar sonucunda 34 ‘joker aday’ tespit ettiklerini belirterek şunları kaydetti: “43 adayın sınav sonuçlarını iptal ettik ve toplam 77 kişiyle ilgili suç duyurusunda bulunduk. Ayrıca 21 adayı eşdeğer sınava çağırdık. Eşdeğer sınava katılan altı adaydan üçünün sınavı geçersiz sayıldı. Sınav güvenliğine yönelik çalışmalarımız devam ediyor.”


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