ÖSYM: Sınava girecek öğrencilere maske ve dezenfektan dağıtılacak

ÖSYM Başkanı Halis Aygün, YKS ve Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) sınavlarına girecek öğrencilere her oturum öncesi maske ve dezenfektan dağıtılacağını açıkladı.

Fotoğraf: DHA

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 25-26 Temmuz 2020’de yapılması beklenen YKS’nin öne çekilerek 27-28 Haziran’da yapılacağını açıklamıştı.

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Erdoğan, öğrencilerin sınavda müfredattaki önemli bir kısımdan muaf tutulacağını, sınav süresinin uzatıldığını, barajın da 10 puan düşürülüp 170’e çekildiğini aktarmıştı.

İsteyen adayın dezenfektan ve kolonya getirebileceğini belirten Aygün, maske ve dezenfektanın görevlilere de verileceğini ifade etti.

ÖSY başkanı, sınav salonlarında oturma düzenlerinin ve sosyal mesafenin mümkün olduğunca gözetilerek oluşturulacağını belirterek, “Yığılmayı önlemek ve sosyal mesafeyi korumak için adaylar ve sınav görevlileri dışında kimse okul bahçelerine alınmayacak” dedi.