Diken

Yaramazlara biraz batar!

ÖSYM: Sınava girecek öğrencilere maske ve dezenfektan dağıtılacak

ÖSYM Başkanı Halis Aygün, YKS ve Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) sınavlarına girecek öğrencilere her oturum öncesi maske ve dezenfektan dağıtılacağını açıkladı.

Fotoğraf: DHA

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 25-26 Temmuz 2020’de yapılması beklenen YKS’nin öne çekilerek 27-28 Haziran’da yapılacağını açıklamıştı.

Reklam

Erdoğan, öğrencilerin sınavda müfredattaki önemli bir kısımdan muaf tutulacağını, sınav süresinin uzatıldığını, barajın da 10 puan düşürülüp 170’e çekildiğini aktarmıştı.

İsteyen adayın dezenfektan ve kolonya getirebileceğini belirten Aygün, maske ve dezenfektanın görevlilere de verileceğini ifade etti.

ÖSY başkanı, sınav salonlarında oturma düzenlerinin ve sosyal mesafenin mümkün olduğunca gözetilerek oluşturulacağını belirterek, “Yığılmayı önlemek ve sosyal mesafeyi korumak için adaylar ve sınav görevlileri dışında kimse okul bahçelerine alınmayacak” dedi.

Reklam

SON HABERLER

‘Düşman’ı tanıyalım: Nezleden SARS’a birçok hastalığın sebebi ‘corona’ ailesi

Çoğumuz hayatında en az bir kere bir corona virüsü kapacak. Bu gerçek özellikle dört aydır insan hayatını neredeyse durma noktasına getiren Covid-19’a sebep olan yeni tipi nedeniyle corona virüsünden haberdar olanlar için endişe verici olabilir. Ancak corona virüsünün çeşitli tipleri bir süredir aramızda, bildiğimiz nezleden SARS gibi çok daha ölümcül olabilen hastalıklara sebebiyet veriyor.

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...