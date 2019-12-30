ÖSYM eski Başkanı Ali Demir’e ‘FETÖ’den 18 yıl 6 ay hapis istemi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nca, ÖSYM eski Başkanı Ali Demir hakkında ‘silahlı terör örgütü üyeliği’ ve ‘zincirleme şekilde görevi kötüye kullanma’ suçlarından 18 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Cumhuriyet Savcısı Adem Güney tarafından hazırlanan iddianamede, Ali Demir’in ÖSYM başkanı olarak görev yaptığı 2010-2015 yılları arasında ÖSYM’nin kozmik odası olarak bilinen soruların hazırlandığı birime alınan kişilerin tamamının ‘FETÖ’ üyesi olduğu belirtildi.

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İddianamede, ÖSYMde yaklaşık bir yıldır sürdürülen inceleme sonrası hazırlanan bilirkişi raporuna da yer verildi. Raporda, söz konusu yıllarda kurum tarafından düzenlenen tüm sınavlara ilişkin soruların, soru havuzundan çekilip matbaaya gönderilmek üzere sır cihazı adı verilen kriptolu belleğe yüklendiği sırada ÖSYM’nin bilgisayarlarına kurulan ProNMS ve Lumension adlı programlar vasıtasıyla arka plana kaydedildiği belirtildi.

‘Sorular ‘FETÖ’nün ÖSYM imamına ulaştırılıyor’

Bilgisayarların arka planına yüklenen soruların, kurumda görevli örgüt mensupları tarafından ‘FETÖ’nün ÖSYM’den sorumlu imamı Bekir Şimşek’e ulaştırıldığı, soruların Şimşek vasıtasıyla örgüt mensuplarına ulaştırıldığı kaydedildi.

Raporda, soruşturmaların başlatılmasıyla birlikte örgüt mensuplarının ÖSYM’deki bilgisayarlara geri dönülemeyecek şekilde 35 kez format attığı, buna rağmen bazı bilgisayarlarda sınav sorularını kaydeden programlara ilişkin kalıntılar bulunduğu belirtildi.

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İddianamede, 2012 KPSS’de gözetmen öğretmen S.Ö.nün bir öğrenciyi cevap anahtarı ile birlikte yakaladığı, olayın duyulması sonrası Ali Demir’in önce okula, sınavdan sonra da öğretmen S.Ö.nün evine gittiği belirtildi. Öğretmenin ifadesinde Ali Demir’in, “Bunlar münferit olaylar aman kimse duymasın” dediği aktarıldı. Olayla ilgili soruşturmanın da emniyetteki örgüt mensupları tarafından kapatıldığı belirtildi.

‘Benim dönemimde sınav güvenliğine ilişkin ekstra tedbirler aldık’

İfadesinde suçlamaları kabul etmeyen Demir örgütle ilişkisinin olmadığını savunurken, ÖSYM’nin kendi döneminde kurumsal bir kimliğe kavuştuğunu söyledi. Kendi döneminde sınav güvenliğine ilişkin de ekstra tedbirler aldıklarını öne süren Demir, ProNMS ve Lumension adlı programların TÜBİTAK’ın onayıyla alındığını, personel alımlarının ise istihbarattan bilgi alındıktan sonra gerçekleştirildiğini belirtti.

İddianame Ankara 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Ali Demir, ‘silahlı terör örgütü üyeliği’ ve ’zincirleme şekilde görevi kötüye kullanma’ suçlarından 18 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle yargılanacak. Öte yandan Ali Demir hakkında Kayseri 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nce de bir davanın sürdüğü belirtilen iddianamede, davaların birleştirilip birleştirilmeyeceğinin mahkemenin takdirine bırakıldığı belirtildi.