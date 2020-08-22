ÖSYM başkanı: YKS yerleştirme sonuçları önümüzdeki hafta açıklanacak

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, 2020-Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) yerleştirme sonuçlarını önümüzdeki hafta açıklayacaklarını duyurdu.
Aygün, Twitter’dan yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: “Sevgili gençler, heyecanlısınız, sizi anlıyorum ve heyecanınızı paylaşıyorum. Ülkemizin yarınları olan sizler için tüm gücümüzle çalışıyoruz. 2020-YKS yerleştirme işlemlerinde kontroller devam ediyor. Önümüzdeki hafta içerisinde yerleştirme sonuçlarını açıklayacağız.”