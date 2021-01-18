ÖSYM 2021 yılı sınav takvimi açıklandı: YKS 26-27 Haziran’da

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, 2021 yılı sınav takviminin, kurumun sitesi üzerinden açıklandığını duyurdu.
Duyuruya göre 2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2021-YKS) 26-27 Haziran tarihlerinde yapılacak. Başvuruları 4 Şubat-2 Mart’ta alınacak sınavın sonuçları 4 Ağustos’ta açıklanacak.
Temel Yeterlik Testi (TYT) 26 Haziran’da, Alan Yeterlik Testleri (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT) 27 Haziran’da yapılacak.
Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ise 11 Temmuz’da yapılacak, sonuçları 12 Ağustos’ta duyurulacak.
Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Genel Yetenek-Genel Kültür-Eğitim Bilimleri oturumları 1 Temmuz’da, Alan Bilgisi birinci gün oturumları 7 Temmuz’da ikinci gün oturumları 8 Temmuz’da yapılacak. KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) 15 Temmuz’da düzenlenecek. KPSS sonuçları ise 16 Eylül’de duyurulacak.
Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES-1) 2 Mayıs’ta yapılacak, sonuçları ise 27 Mayıs’ta açıklanacak. 19 Eylül’de gerçekleştirilecek ALES/2’nin sonuçları 14 Ekim’de, 21 Kasım’da düzenlenecek, ALES/3’ün sonuçları da 16 Aralık’ta ilan edilecek.
Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (YÖKDİL-1) 28 Mart’ta yapılacak, sonuçları ise 20 Nisan’da, 29 Temmuz’da gerçekleştirilecek YÖKDİL/2’nin sonuçları ise 21 Eylül’de açıklanacak.