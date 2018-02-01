ÖSO’ya tepki gösteren ÖDP’liye gözaltı: Terörle mücadele şubesinde sorgulandı

Balıkesir’de yaşayan Özgürlük ve Dayanışma Partisi üyesi, Özgür Suriye Ordusu’nun (ÖSO) TSK ile birlikte Afrin harekatına katılmasına yönelik eleştirileri nedeniyle gözaltına alınıp sorgulandı.

Birgün’den Uğur Koç’un haberine göre, Özgürlük ve Dayanışma Partisi (ÖDP) üyesi Ümit Savaş, sosyal medyadan yaptığı “Bu katiller (ÖSO), Türk ordusu ile yan yana anılmamalı” paylaşımının ardından önceki gün Terörle Mücadele Şubesi polisleri tarafından gözaltına alındı. Savaş, polisteki ifadesinin ardından savcılık kararıyla serbest bırakıldı.

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ÖDP’li Savaş’a gözaltına alındığında sorulan sorulardan bazıları şöyle:

-“Bu katiller (ÖSO) Türk ordusu ile yan yana anılmamalı” içerikli ileti ile ilgili kastınız nedir?

– “Madem ki Türkiye Suriye’nin toprak bütünlüğünü destekliyor, öyleyse ÖSO’cu çakallara ne gerek var” içerikli yazınızla kastınız nedir?

– CHP Milletvekili Mevlüt Dudu’nun Hatay ili ve ilçelerine atılan roketler için ‘ülke içerisinden atılıyor’ özetli, içeriğinde atılan roketlerin kaynağı olarak Milli İstihbarat Teşkilatı’nı hedef alan paylaşımla kastınız nedir?

– “Musalla taşı da miting alanı oldu, şehitlerin kanı üzerinden politika yapmak etik mi?” içerikli paylaşımı yapmaktaki kastınız nedir?