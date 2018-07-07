Diken

Yaramazlara biraz batar!

ÖSO’nun güneydeki son kalesi de düştü: Anlaşma sağlandı, Dara Esad’a geçiyor

Rusya, Suriye’nin Dera kentindeki silahlı grupların silah bırakmayı ve silahlı eylemlere son vermeyi kabul ettiğini duyurdu.

Rusya’nın kurduğu ‘Suriye’deki tarafları uzlaştırma merkezi‘nden yapılan açıklamada müzakerelerin tam mutabakata bağlandığı bildirildi.

Reklam

Yerleşim birimlerinden çıkacaklar

Sputnik’in aktardığına göre, militanlar kontrol altındaki tuttukları tüm yerleşim birimlerinde ağır ve orta kategorideki silahları bırakmaya başlayacak. Dera’da kalma ve hukuki statülerini düzeltme imkanına sahip olacak militanlar, tercih etmeleri halinde aileleriyle birlikte İdlib kentine tahliye edilecek.

Göçenler evlerine dönebilecek

Mutabakat, bu bölgedeki Suriye hükümetine bağlı yönetim organlarının faaliyetlerine yeniden başlamasını ve Ürdün sınırındaki sığınmacıların evlerine dönmelerini de içeriyor.

Reklam

ÖSO kuzeye hapsoluyor

Dara’da Suriye hükümetinin tam kontrolü sağlaması durumunda, Suriye’de ‘Özgür Suriye Ordusu’ olarak geçen muhalif gruplar ile Heyet Tahrir El Şam (eski Nusra) elinde sadece Türkiye sınırındaki bölgeler (İdlib- Afrin Cerablus) kalacak.

Bununla birlikte Dara’nın İsrail sınırındaki bölgelerine Suriye ordusunun girmesine şiddetle karşı çıkan İsrail’in tavrının ne olacağı ise bölge için kritik önemde.

Golan tepelerinde eller tetikte: İsrail ordusu Suriye sınırına yığınak yapıyor

İsrail Şam havalimanını hedef aldı: Füzeler düşürüldü

Erdoğan: İsrail bugün Suriye’ye 50 füze atmışsa, bu bölgede savaşı tahriktir

Golan’da yeni savaş rüzgarı: Suriye ve İsrail orduları çatıştı

 

 

SON HABERLER

699 sayılı KHK yayınlandı

Cumhurbaşkanlığı Seçimi Kanunu’nda değişiklik yapılmasını içeren 699 sayılı Kanun Hükmünde Kararname Resmi Gazete’de yayımlandı.

TTB üyelerine destek veren Adalet Nöbeti’ne ‘terör’ soruşturması

Adalet Nöbeti’nden 15 isim hakkında ‘terör örgütü propagandası yapmak’ iddiasıyla soruşturma başlatıldı.

Soruşturmaya gerekçe olarak da Suriye’nin Afrin kentinde Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) düzenlediği Zeytin Dalı Harekatı’na tepki gösterdikleri için gözaltına alınan Türk Tabipleri Birliği (TTB) üyelerine destek vermek gösterildi. 

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...