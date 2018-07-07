ÖSO’nun güneydeki son kalesi de düştü: Anlaşma sağlandı, Dara Esad’a geçiyor

Rusya, Suriye’nin Dera kentindeki silahlı grupların silah bırakmayı ve silahlı eylemlere son vermeyi kabul ettiğini duyurdu.
Rusya’nın kurduğu ‘Suriye’deki tarafları uzlaştırma merkezi‘nden yapılan açıklamada müzakerelerin tam mutabakata bağlandığı bildirildi.
Yerleşim birimlerinden çıkacaklar
Sputnik’in aktardığına göre, militanlar kontrol altındaki tuttukları tüm yerleşim birimlerinde ağır ve orta kategorideki silahları bırakmaya başlayacak. Dera’da kalma ve hukuki statülerini düzeltme imkanına sahip olacak militanlar, tercih etmeleri halinde aileleriyle birlikte İdlib kentine tahliye edilecek.
Göçenler evlerine dönebilecek
Mutabakat, bu bölgedeki Suriye hükümetine bağlı yönetim organlarının faaliyetlerine yeniden başlamasını ve Ürdün sınırındaki sığınmacıların evlerine dönmelerini de içeriyor.
ÖSO kuzeye hapsoluyor
Dara’da Suriye hükümetinin tam kontrolü sağlaması durumunda, Suriye’de ‘Özgür Suriye Ordusu’ olarak geçen muhalif gruplar ile Heyet Tahrir El Şam (eski Nusra) elinde sadece Türkiye sınırındaki bölgeler (İdlib- Afrin Cerablus) kalacak.
Bununla birlikte Dara’nın İsrail sınırındaki bölgelerine Suriye ordusunun girmesine şiddetle karşı çıkan İsrail’in tavrının ne olacağı ise bölge için kritik önemde.
Golan tepelerinde eller tetikte: İsrail ordusu Suriye sınırına yığınak yapıyor
İsrail Şam havalimanını hedef aldı: Füzeler düşürüldü
Erdoğan: İsrail bugün Suriye’ye 50 füze atmışsa, bu bölgede savaşı tahriktir
Golan’da yeni savaş rüzgarı: Suriye ve İsrail orduları çatıştı