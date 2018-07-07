ÖSO’nun güneydeki son kalesi de düştü: Anlaşma sağlandı, Dara Esad’a geçiyor

Rusya, Suriye’nin Dera kentindeki silahlı grupların silah bırakmayı ve silahlı eylemlere son vermeyi kabul ettiğini duyurdu.

Rusya’nın kurduğu ‘Suriye’deki tarafları uzlaştırma merkezi‘nden yapılan açıklamada müzakerelerin tam mutabakata bağlandığı bildirildi.

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Yerleşim birimlerinden çıkacaklar

Sputnik’in aktardığına göre, militanlar kontrol altındaki tuttukları tüm yerleşim birimlerinde ağır ve orta kategorideki silahları bırakmaya başlayacak. Dera’da kalma ve hukuki statülerini düzeltme imkanına sahip olacak militanlar, tercih etmeleri halinde aileleriyle birlikte İdlib kentine tahliye edilecek.

Göçenler evlerine dönebilecek

Mutabakat, bu bölgedeki Suriye hükümetine bağlı yönetim organlarının faaliyetlerine yeniden başlamasını ve Ürdün sınırındaki sığınmacıların evlerine dönmelerini de içeriyor.

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ÖSO kuzeye hapsoluyor

Dara’da Suriye hükümetinin tam kontrolü sağlaması durumunda, Suriye’de ‘Özgür Suriye Ordusu’ olarak geçen muhalif gruplar ile Heyet Tahrir El Şam (eski Nusra) elinde sadece Türkiye sınırındaki bölgeler (İdlib- Afrin Cerablus) kalacak.

Bununla birlikte Dara’nın İsrail sınırındaki bölgelerine Suriye ordusunun girmesine şiddetle karşı çıkan İsrail’in tavrının ne olacağı ise bölge için kritik önemde.