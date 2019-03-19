‘ÖSO’danım’ diye sınırı geçmiş: Narkozun etkisi geçerken ‘YPG’ dedi, tutuklandı

Suriye’den Türkiye’ye yaralı olarak gelen ve ‘kendisini Özgür Suriye Ordusu mensubu olarak tanıtan’ 20 yaşındaki Riyad Alu, Adana’da tedavi gördüğü hastanede ameliyat sonrası narkozun etkisi geçerken, ‘YPG’ deyince tutuklandı.

Fotoğraf: DHA

DHA’nın haberine göre Suriye’de Riyad Alu, Afrin’e yönelik Zeytin Dalı Harekatı sırasında hava saldırısında yaralandı. Vücudunda yanıklar oluşan Alu, 2018 şubatında Türkiye’ye yaralı olarak geçti. “Özgür Suriye Ordusu mensubuyum” diyen Alu, Adana’da başvurduğu hastanede tedaviye alındı. Ameliyat edilen Alu’nun tedavisine daha sonra yoğun bakım servisinde devam edildi. Narkozun etkisi geçerken, Alu’nun ‘YPG’ dediğini duyan hemşireler, yetkililere haber verdi. Durumun polise bildirilmesi üzerine, İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.

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Riyad Alu, hastanedeki tedavisi tamamlandıktan sonra gözaltına alındı. Alu, sorgusunda suçlamaları kabul etmedi. Riyad Alu, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

