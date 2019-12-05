Osmanlıspor’un 2 milyon liralık faturasını belediye ödemiş

Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin eski başkanı Melih Gökçek’in oğlu Ahmet Gökçek’in bir dönem başkanlık yaptığı Osmanlıspor’a 25 yıllığına bedelsiz devredilen ve adı ‘Osmanlı Stadyumu’ olarak değiştirilen Yenikent Stadyumu için belediye bütçesinden bir yılda 2 milyon lira harcandığı ortaya çıktı.

Fotoğraf: Wikipedia

Eski adı Ankara Büyükşehir Belediyespor olan futbol kulübünün adı önce Ankaraspor, 2014’te Osmanlıspor olarak değiştirilmişti. Bir dönem Ahmet Gökçek’in başkanı olduğu kulübün onursal başkanı halen Melih Gökçek. Gökçek’in Ekim 2017’de Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın isteğiyle istifa ettirilmesinden sonraki süreçte kulüp Süper Lig’den düşmüştü. Yenikent Stadyumu’na bağlı tesisse 2016’da imzalanan protokolle kulübe devredilmişti.

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Birgün’den Mustafa Mert Bildircin’in haberine göre tesis için Kasım 2018-Ekim 2019 döneminde belediye bütçesinden toplam 2 milyon 58 bin 988 lira harcandı. Tesisin aylık ortalama giderinin 171 bin 582 lira olduğu belirlendi.

Belediye bütçesinden karşılanan giderler şöyle:

*Otel ve halı sahaların elektrik gideri: 26 bin 316 lira.

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*Osmanlı Stadı’nın elektrik gideri: 2 milyon 5 bin lira.

*Osmanlı Stadı’nın doğalgaz gideri: 26 bin 716 lira.

Belediye meclisinin, 10 Ağustos 2018’de devir işlemini iptal ettiği, kararınsa 24 Ağustos’ta kulübe bildirildiği belirtildi. Tebliğin ardından tesisleri 15 gün içinde boşaltması gereken kulübün bu karara uymadığı kaydedildi.