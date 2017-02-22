Osmanlıspor, Olympiakos maçında ‘savunma ideolojisi’ne bağlı kalacak: Bize uyan gömleği giyeceğiz, kravatı da olacak

UEFA Avrupa Ligi son 32 turu rövanş maçında yarın Yunanistan’ın Olympiakos takımını konuk edecek Osmanlıspor’un teknik direktörü Mustafa Reşit Akçay, “Her iki takım için de rahat bir gece olmayacak” dedi.

‘Kontrolsüz cesaret içerisinde olmayacağız’

AA’nın haberine göre, karşılaşma öncesinde düzenlenen basın toplantısında 0-0 berabere tamamlanan ilk maçta yakaladıkları skor avantajını kaybetmek istemediklerini dile getiren Akçay, şöyle devam etti: “Belki ofansif yönde ilk maçtaki oranımızı biraz daha yükseltmek zorunda kaldığımız anlar olacak ama strateji asla kaybolmayacak. Çünkü müsabakanın 120 dakikalık opsiyonu ve artı penaltıları var. Evimizdeki bu müsabakada rakibin atacağı bir gol bizim iki gol atmamızı gerektirecek. Dolayısıyla çok da kontrolsüz cesaret içerisinde olmayacağız. Disiplini asla bırakmayacağız.”

‘Bize uyan gömleği giyeceğiz, kravatı da olacak’

Takım savunmasına değer veren bir teknik direktör olduğunu vurgulayan Akçay, şunları söyledi: “Geldiğimiz günden beri sahadaki duruşumuzu takım savunması üzerine inşa ettik. Bu yıl zaman zaman bu ideolojiden uzaklaştığımız zamanlar oldu. O da bize pahalıya mal oldu. Dolayısıyla biz kendi kimliğimizi, ya da çok iyi yaptığımız işi yapmaya devam edeceğiz. Yani hayali ya da zemine oturmayan taktik veriler üzerinden yola çıkmayacağız. Bununla ilgili kararımızı yaklaşık bir aydan beri çalışıyoruz. Yarın akşam bize uyan gömleği giyeceğiz, kravatı da olacak.”