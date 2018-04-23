‘Osmanlı zulmü’ diyen Kılıçdaroğlu AKP’li basınla Beştepe’yi kızdırdı: Alçakça saldırdı

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na “Osmanlı zulmü” ifadesi için, “Yazık” dedi. AKP çizgisindeki Yeni Şafak gazetesi Kılıçdaroğlu için “Alçakça saldırdı” diye başlık attı.

Kılıçdaroğlu Mersin’in Silifke ilçesinde düzenlenen ‘Yörük Çalıştayı’nda yörük çadırlarından bahsederken “Bu çadırlar güzel Türkçe’mizi asırlar boyu yaşatan çadırlardır. Osmanlı’nın zulmüne karşı bu çadırlarda ne mücadeleler verildi” demişti.

Reklam

‘Osmanlı zulmü’!!

Osmanlıya düşmanlık ederek, tarihi bilmeden ve anlamadan siyaset yapınca böyle oluyor demek ki.

Yazık!

Ama millet hem biliyor hem de anlıyor. Önemli olan da bu. pic.twitter.com/JKlOb6bK8C — Ibrahim Kalin (@ikalin1) 23 Nisan 2018

Kalın, Kılıçdaroğlu’nun sözlerine Twitter’den tepki gösterdi. Kalın paylaştığı mesajda “Osmanlı zulmü!! Osmanlıya düşmanlık ederek, tarihi bilmeden ve anlamadan siyaset yapınca böyle oluyor demek ki. Yazık! Ama millet hem biliyor hem de anlıyor. Önemli olan da bu” dedi.

AKP çizgisinde yayın yapan Yeni Şafak gazetesi de Kılıçdaroğlu’nun sözlerine ilişkin haberine birinci sayfada “Alçakça Osmanlı’ya saldırdı” başlığını attı.