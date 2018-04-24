Osmanlı polemiği… Erdoğan: Mezhepçi saplantı, Kılıçdaroğlu: Evet zulüm yapıldı

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AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’la CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu arasında ‘Osmanlı zulmü’ ifadesi nedeniyle yeni bir polemik başladı.

Kılıçdaroğlu: Bu çadırlarda Osmanlı Zulmüne karşı mücadele edildi

Kılıçdaroğlu Mersin’in Silifke ilçesinde düzenlenen ‘Yörük Çalıştayı’nda yörük çadırlarından bahsederken “Bu çadırlar güzel Türkçe’mizi asırlar boyu yaşatan çadırlardır. Osmanlı’nın zulmüne karşı bu çadırlarda ne mücadeleler verildi” demişti.

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Erdoğan: İftira attı

Erdoğan, AKP grup konuşmasında Kılıçdaroğlu’na Osmanlı üzerinden şöyle yüklendi: “Bu zat, yine mezhepçi saplantılarına yenik düşerek Osmanlı’ya iftira attı. Ya bu ne edep dışı bir yaklaşımdır. Osmanlı’yı, kurucu unsuru olan Yörüklere, Türkmenlere zulmetmekle itham eden bu zatın gönül dünyasının milletimizden ne kadar uzak olduğunu bu vesileyle bir kez daha görmüş olduk. Bir defa haddini bileceksin ya. Onlara teslim ettiği halde, can güvenliğini onlara teslim ettiği halde sen nasıl oluyor da Yörüklerden, diğer obalardan Osmanlı’yı koparmaya çalışıyorsun? Bizim ecdadımız bırak Yörüklere zulmetmeyi, Avrupa’nın içlerinden Afrika’nın derinliklerine kadar zulüm gören kim varsa hepsinin yanında olmayı kendine görev bilmiştir. “

Kılıçdaroğlu sözünün arkasında durdu

Erdoğan’dan sonra yaptığı grup konuşmasında “Evet zulüm yapıldı” diyerek sözlerinin arkasında duran Kılıçdaroğlu “O çadırlarda Yörük Türkmen geleneği yaşatılır. Türküler söylenir, şarkılar söylenir, ağıtlar yakılır. O çadırlarda kadim Anadolu kültürünün yaşatılması amaçlanır. O çadırlar zulme, zalime karşıdır. O çadırlar, Dadaloğlu’nun Köroğlu’nun Yörük Ali Efe’nin mekanıdır, o çadırlar Kuvayi Milliyecilerin çadırlarıdır” dedi.

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‘Erdoğan tarih bilmiyor’

Erdoğan’ın tarih bilmediğini dile getiren Kılıçdaroğlu halk ozanı Dadaloğlu’nun şu dizelerini okudu: “Kalktı göç eyledi Avşar elleri, Ağır ağır giden eller bizimdir, Arap atlar yakın eder ırağı, Yüce dağdan aşan yollar bizimdir. Belimizde kılıcımız Kirman’i, Taşa geçer mızrağımın temreni, Hakkımızda devlet etmiş fermanı, Ferman padişahın dağlar bizimdir.”

‘Padişah zulmetmeseydi…’

“Bolu Beyi zulmetmeseydi Köroğlu çıkar mıydı? Padişah zulmetmeseydi Dadaloğlu çıkar mıydı? Dadaloğlu zulme nasıl karşı çıktıysa Kılıçdaroğlu olarak ben de her zulme karşı çıkacağım” diye soran Kılıçdaroğlu devam etti: “Şöyle diyor Gazi Mustafa Kemal Atatürk: ‘Arkadaşlar gidip Toros dağlarına bakınız. Orada bir tek yörük çadırı görürseniz ve duman tütüyorsa bu dünyada hiçbir güç ve kuvvet asla bizi yenemez.’ Biz Firavun’u da biliyoruz Musa’yı da biliyoruz. Biz Musa’yı baş tacı yaparız, onlar Firavun’u överler.”