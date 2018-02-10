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Yaramazlara biraz batar!

‘Osmanlı ölürken yavrusu doğdu’ diyen Demircan: Aslan büyüyor, telaş o yüzden

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Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, “Osmanlı ölürken yavrusu doğdu, Türkiye Cumhuriyeti. Onlar iyi biliyor, aslanın yavrusu büyüyünce aslan olur. O yüzden sürekli saldırıyorlar” dedi.

Fotoğraf: DHA

AKP Kepez İlçe Kadın Kolları’nın 4’üncü Olağan Genel Kurulu’nda partililere seslenen Bakan Demircan, Türkiye’nin zor bir coğrafyada olduğuna dikkati çekti. Bu coğrafyada ayakta duran ülke istenmediğini savunan Demircan, “Coğrafyamız büyük bir tehdit altında. Niyetler halis değil. Bu coğrafyada ayakta duran ülke, millet bırakmak istemiyorlar. Coğrafyayı dağıtmak istiyorlar. Hedefleri var. Bu coğrafyada neden bunu yapmak istiyorlar? Oturduğumuz arsa çok kıymetli. O yüzden birliği, beraberliği geliştirmeliyiz. Birbirimize kenetlenmeliyiz. O gücü, birliği daha da arttıracak olan teknoloji üreten toplum haline geleceğiz. Burası pahalı bir arsa ve buradan başka gidecek yerimiz yok. Zor bir yer” dedi.

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‘Aslan’ benzetmesi

Afrin’de süren Zeytin Dalı Harekatı’na da değinen Bakan Ahmet Demircan, şunları kaydetti: “Türkiye, uluslararası antlaşmalardan doğan en doğal hakkını kullanıyor. Atamız Osmanlı, 600 yıl bu coğrafyayı sırtlanların saldırısına karşı koruyan bir aslandı. Ancak ömrü vefa etmedi, 100 yıl önce öldü. Ölürken yavrusu doğdu, Türkiye Cumhuriyeti. Onlar iyi biliyor, aslanın yavrusu büyüyünce aslan olur. O yüzden sürekli saldırıyorlar. İçeriden yıkmaya çalıştılar ama başaramadılar. Bugün yapılan ülkemizin bağımsızlığını, özgürlüğünü bu saldırılardan koruma operasyonudur. Savaş arzulanmaz. Şehitlerimiz oluyor. Türkiye artık ‘Çekil kenara, şurada dur’ talimatıyla hareket eden bir ülke değil. Aslan büyümeye başladı, o yüzden telaşlandılar.”

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