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Osmanlı Ocakları’ndan ‘üst düzey’ istifa: Para götürmeye çalışıyorlar

 

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a yakınlığıyla bilinen Osmanlı Ocakları Derneği İstanbul Gençlik Kolları Başkanı Furkan Gök, derneğin ‘para götürmeye çalıştığını’ belirterek istifa etti.

Fotoğraf: Facebook

Facebook hesabından video yayınlayan Gök, 2009 yılından beri dernekte görev yaptığını söyledi.

Dernekten ayrıldığı için kendisine ‘Paralelci’ dendiğini söyleyen Gök, “Öyle bir sinirlendim ki… AK Parti’de de çalıştım, beni tanıyanlar tanır. Devletime destek verdim. Cumhurbaşkanlığının gösterdiği yerlerde de çalıştım. Bana ‘Paralelci’ diyenlere Allah hesabını sorar” dedi.

Furkan Gök Başkandan Açıklama

Posted by Furkan Gök on Tuesday, March 14, 2017

Şimdiye dek dernekten ‘beş kuruş para almadığını’ ifade eden Gök, özetle şunları söyledi: “Ben bugüne kadar parayla çalışmadım, beş kuruş para almadım. Erdoğan için ölürüm ben. Çalışmalarıma AK Parti’de devam edeceğim. Size Osmanlı Ocakları Derneği’ni tavsiye etmiyorum. Girmeyin. Çıkan her insana ‘Paralelci’ derlerse, o teşkilata ‘Kanıtla’ derim. Birileri reis Erdoğan’ın fotoğrafını profil fotoğrafı yaparak, onu kullanarak, insanları bu derneğe, teşkilata çekiyor. (Para işareti yaparak) bunu düşünürsen, maneviyatı düşünürsen parayı düşünürsen bu iş yürümez.” 

Gök, Twitter hesabından da “Arkadaşlar, kardeşlerim buradan sesleniyorum. Reisçi, AK Partili dava kardeşlerim… Osmanlı Ocakları Derneği’nden uzak durun. Bunlar paralel teşkilat. Osmanlı Ocakları Derneği, reis fotoğraflarını kullanarak, bizim gibi reisi gönülden sevenleri çekip para götürmeye çalışan dernektir” diye yazdı.

Dolandırıcılık iddiası

Eski Osmanlı Ocakları Ankara il başkanı Sedat Yılmaz, Başbakanlık İletişim Merkezi’ne (BİMER) başvurarak, Osmanlı Ocakları’nın, Erdoğan ve MİT Müsteşarı Hakan Fidan’ın adını kullanarak para topladığını ileri sürmüştü.

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