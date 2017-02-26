‘Osmanlı modeli’: Antrenörse antrenör, futbolcuysa futbolcunun başı kesilir 

Süper Lig’in 22’nci haftasında sahasında Başakşehir’e 1-0 mağlup olan Osmanlıspor’un teknik direktörü Mustafa Reşit Akçay, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında oldukça sert ifadeler kullandı.

‘Sıkıntılı bir durum’

Kendi sahalarında uzun zamandır galibiyet alamadıklarına dikkat çeken Akçay, “Evimizde düğüm atmak istiyorduk. Sıkıntılı bir durum oluşturuyordu. Deplasmanda gayet iyiyiz ama iç sahada öyle değil. Gol yedikten sonraki süreçte rakiplerin kapanması ve bunu açmakta başarılı olamıyoruz” diye konuştu.

‘Kimse yemek yediği tabağa tükürmemeli’

Olympiakos’a 3-0 yenildikleri Avrupa Ligi son 32 turu rövanş maçını hatırlatan Osmanlıspor’un hocası, şöyle devam etti: “Olympiakos maçı sonrasında böyle bir şey beklenebilir miydi, olabilir. 42 maç oynadık ancak en kötü konsantre olduğumuz maçtı. Bunların üzerinde durmamız gerekiyor. Yarın görüşeceğiz. Başı kesilecek antrenörse antrenör, futbolcuysa futbolcunun başı kesilir. Kimse yemek yediği tabağa tükürmemelidir.”

‘İyi bir şey inşa etmek için arsayı çok iyi temizlemek gerek’

Bu karşılaşmadan önceki dört maçta iyi oynadıklarını savunan Akçay, şunları söyledi: “Dört maçı iyi oynuyorsunuz ama bu maç öyle değil. Bu maçta dikkat ve konsantrasyonun sağlıklı yerine getirilmemesinden söz ediyorum. Bir yerlerde bir yanlışlık var. Önümüzdeki hedef 35 puandı, şu anda 30 puanımız var. Yarın bu konuda teknik heyetle ve yönetimle çalışacağız. İyi bir şey inşa etmeniz için arsayı çok iyi temizlemeniz gerekir. Benim için de geçerli, oyuncu için de geçerli.”