Osmaniye’deki yangın kontrol altına alındı

Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

Fotoğraflar: AA

AA’nın haberine göre Yukarıçiyanlı köyündeki ormanlık alanda sabah saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıkmış, bölgeye 23 arazöz, sekiz su tankı, beş iş makinesi ve 150 personel yönlendirilmişti.

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Ekiplerin saatler süren çalışması sonunda orman yangını akşam saatlerinde kontrol altına alındı.

Jandarma ve itfaiye ekipleri, yangın nedeniyle evlerinde mahsur kalan iki aileyi kurtardı. Ayrıca iki büyükbaş hayvan alevler arasından ekiplerce çıkarıldı.