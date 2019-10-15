Osmaniye’de trenin çarptığı iki yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi

Osmaniye’de raylar üzerinde oyun oynarken yolcu treninin çarptığı iki yaşındaki Barış Polat hayatını kaybetti.
Kaza saat 10:30 sıralarında merkeze bağlı Akyar köyü Karabahadır Mahallesi’nde meydana geldi.
Makinist S.A.’nın kullandığı Adana-Elazığ seferini yapan yolcu treni, Toprakkale Yolu üzerindeki çiftlik evlerinin yakınlarından geçen tren rayları üzerinde oynayan Polat’a çarptı.
Sağlık ekipleri iki yaşındaki çocuğun vagonların altında kalarak olay yerinde yaşamını yitirdiğini tespit etti. Kazanın nedenine dair henüz bir açıklama yapılmadı.
Tren seferleri bir süreliğine durdurulurken polis soruşturma başlattı.