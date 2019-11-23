Diken

Yaramazlara biraz batar!

Osmaniye’de otobüs devrildi: 25 yaralı

Osmaniye’nin Toprakkale ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan yolcu otobüsünün şarampole devrilmesi sonucu 25 kişi yaralandı.

Fotoğraf: DHA

Kaza, akşam saatlerinde, Toprakkale’de Tüysüz mevkiinde meydana geldi. Gaziantep’ten İzmir’e giden Mustafa Bozkurt yönetimindeki 27 BEN 51 plakalı yolcu otobüsü, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu şarampole devrildi. Kazada, 41 yolcunun bulunduğu otobüsteki 25 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Sağlık görevlilerince ilk müdahaleleri yapılan Osmaniye Devlet Hastanesi ve Ceyhan Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı. 

Reklam

Jandarma ekiplerince kaza yerinde inceleme başlatıldı. 

SON HABERLER

‘FETÖ’ şüphelisini kaçırıp fidye istemişler

Hakkında yakalama kararı bulunan ‘FETÖ’ şüphelisi A.Ö., aralarında polislerin de olduğu iddia edilen kişiler tarafından iki kez evinden kaçırıldı. ‘İşi halletmek için’ A.Ö.’den yüklü miktarda istediği öne sürülen kişiler jandarma baskınıyla gözaltına alınıp nöbetçi mahkemece tutuklandı.

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...