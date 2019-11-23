Osmaniye’de otobüs devrildi: 25 yaralı

Hakkında yakalama kararı bulunan ‘FETÖ’ şüphelisi A.Ö., aralarında polislerin de olduğu iddia edilen kişiler tarafından iki kez evinden kaçırıldı. ‘İşi halletmek için’ A.Ö.’den yüklü miktarda istediği öne sürülen kişiler jandarma baskınıyla gözaltına alınıp nöbetçi mahkemece tutuklandı.