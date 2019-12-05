Osmaniye’de Nusra üyesi yakalandı

Osmaniye’de jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda El Nusra örgütü üyesi olduğu tespit edilen Suriye uyruklu H.B. (31) yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan istihbari çalışmalarda, kent merkezindeki Alibeyli Mahallesi’ndeki bir adreste Nusra örgütü üyesi bir şüphelinin saklandığı tespit edildi. Eve düzenlenen operasyonla, el-Nusra örgütü içerisinde 2013-2014 yılları arasında bir yıl süreli silahlı olarak faaliyet gösterdiği belirlenen H.B. yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli H.B., sorgulanmak üzere il jandarma komutanlığına götürüldü.