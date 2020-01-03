Osmaniye’de gözaltındaki sekiz Suriyeli IŞİD şüphelisinden sadece ikisi tutuklandı

Osmaniye’de, polis ekiplerince IŞİD’e yönelik düzenlenen operasyonda, sekiz Suriye uyruklu gözaltına alındı. IŞİD şüphelileri, emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen şüphelilerden ikisi tutuklandı.

Fotoğraflar: DHA

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince çatışma bölgeleri ile irtibatlı faaliyet gösteren şüphelilerin tespiti, deşifresi ve engellenmesine yönelik çalışma başlatıldı. Ülkelerinde oldukları sırada IŞİD içinde faaliyet gösterdiklerine dair bilgi elde edilen Suriyeli A.E., İ.M., H.E, Y.H., M.A., A.A., E.T.H.İ. ve M.A., kent merkezindeki adreslerine düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda ise dijital materyaller ele geçirildi. TEM Şube Müdürlüğü’nde işlemleri tamamlanan sekiz kişi, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

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Savcı sorgusunun ardından sekiz IŞİD şüphelisi, tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkan şüphelilerden ikisi tutuklanırken, altısı ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.