Diken

Yaramazlara biraz batar!

Osmaniye’de gözaltındaki sekiz Suriyeli IŞİD şüphelisinden sadece ikisi tutuklandı

Osmaniye’de, polis ekiplerince IŞİD’e yönelik düzenlenen operasyonda, sekiz Suriye uyruklu gözaltına alındı. IŞİD şüphelileri, emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen şüphelilerden ikisi tutuklandı.

Fotoğraflar: DHA

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince çatışma bölgeleri ile irtibatlı faaliyet gösteren şüphelilerin tespiti, deşifresi ve engellenmesine yönelik çalışma başlatıldı. Ülkelerinde oldukları sırada IŞİD içinde faaliyet gösterdiklerine dair bilgi elde edilen Suriyeli A.E., İ.M., H.E, Y.H., M.A., A.A., E.T.H.İ. ve M.A., kent merkezindeki adreslerine düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda ise dijital materyaller ele geçirildi. TEM Şube Müdürlüğü’nde işlemleri tamamlanan sekiz kişi, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

Reklam

Savcı sorgusunun ardından sekiz IŞİD şüphelisi, tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkan şüphelilerden ikisi tutuklanırken, altısı ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. 

SON HABERLER

Sofrada aşk vardı, muhabbette tat

Son yıllarda ilginç ve sevinilesi bir eğilim var. Akıllı ev/iş kadınları, bazen birleşip bazen tek başlarına, büyük bir cesaretle özel yemek mekanları kuruyorlar.

Kılıçdaroğlu’ndan Davutoğlu ve Babacan’a: Ortak noktalarda benzerliklerimiz yüzde 99

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan’ın partilerinin ‘millet ittifakı’ içinde yer alıp almayacağı sorusuna karşılık ‘parlamenter sistem, güçler ayrılığı gibi demokratik temel kurallar noktasında görüş birliği olduğunu’ söyleyerek, “‘Millet ittifakı’nın öngördüğü ortak noktalarda benzerliklerimiz çok fazla. Hatta yüzde 99 oranında diyebilirim” dedi.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, sahipsizdir! (1)

Birkaç yazı devam edecek ve konuyla fazlaca haşır neşir olmamış okurun ilgisini hedefleyen bu kısa dizide, CHS’nin (Cumhurbaşkanı Hükümet Sistemi) anayasa tarihimiz içindeki yerini ve buradan hareketle anlamını, muhtemel geleceğini anlatamaya, tartışmaya çalışacağım.

ABD dışişleri bakanı: İran’la gerilimi azaltma isteğimizi tekrarladım

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, İran Devrim Muhafızları’na bağlı Kudüs Gücü’nün komutanı Kasım Süleymani’nin ABD tarafından öldürülmesi sonrası Çinli, Britanyalı ve Alman mevkidaşlarıyla konuşarak, ‘ABD’nin İran’la gerilimi azaltma niyetinin devam ettiğini söylediğini’ ifade etti.

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...