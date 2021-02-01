Osmaniye’de dünyaya gelen çift cinsiyetli ikiz oğlaklar ilgi odağı oldu

Osmaniye’de, bir ay önce dünyaya gelen çift cinsiyetli ikiz oğlaklar ilgi odağı oldu.

AA’nın haberine göre merkeze bağlı Şekerdere köyünde, 10 yıldır hayvan besiciliği yapan Ömer Çetinkaya’nın keçisi ikiz oğlak dünyaya getirdi.

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Çetinkaya, oğlakların çift cinsiyetli olduğunu öğrendiktan sonra yaşadığı şaşkınlığı şöyle anlattı: “Oğlakları ilk gördüğümde çok şaşırdım. Bugüne kadar hiç böyle bir şey görmemiştim. Bir arkadaş gördü ilk önce, o söyledi çift cinsiyetli olduğunu. Daha sonra veterinere gösterdik o da iki oğlağın da çift cinsiyetli olduğunu söyledi. 10 yıldır besicilik yaparım ne kendimde ne de köyde böyle bir şey gördüm.”

Coşkun, hayvanların sağlık durumlarının iyi olduğunu söyledi.

‘Duyan görmeye geliyor’

Keçilerin kurban olamayacağının söylendiğini aktaran Coşkun, “Gebe ya da damızlık olarak da kullanamıyormuşuz. Duyan herkes oğlakları görmeye geliyor. İnsanlar görünce çok şaşırıyor” dedi.

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Veteriner hekim Bünyamin Akın ise tıpta ‘hermafroditizm’ denen çift cinsiyetliliğini oğlaklarda nadir görüldüğünü söyledi.