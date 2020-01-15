Osmaniye’de doktorun burnunu kıran saldırgan tutuklandı

Osmaniye’de hamile eşiyle geldiği hastanede tartıştığı doktora saldırıp burnunu kıran adam tutuklandı.

Doktor Gökhan Gönen… Fotoğraflar: DHA

Eşini doğumhane servisine getiren M.B., kadın hastalıkları ve doğum uzmanı operatör doktor Gökhan Gönen’den muayene istedi. Bir hastanın sezaryen doğumuna girmeye hazırlanan Gönen, kayıt yaptırmasının ardından M.B.’nin eşini muayene edebileceğini söyledi.

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Kayıt yaptırmayı reddeden M.B., muayene sırasında da eşinin yanında olmak istedi. Diğer hastaların mahremiyeti açısından talebi uygun görülmeyen M.B., tartışma sonrası Gönen’e saldırıp bilgisayar monitörü, zımba, delgeç gibi malzemeler fırlattı.

Saldırıya rağmen kadını muayene eden Gönen, daha sonra da yine yaralı halde, başka bir kadının sezaryenle doğumunu gerçekleştirdi.

Gönen, tüm bunların ardından acil polikliniğine giderek muayene oldu. Burnunda kırık tespit edilince kulak, burun, boğaz doktoru tarafından yatışı yapıldı.

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