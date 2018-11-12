Osman Gazi’de dolandırıcılık iddiası: HGS dolu olmasına rağmen nakit alınıyor

Araç geçiş taahhüdü sebebiyle yurttaşların tepkisini çeken Osman Gazi Köprüsü’nde bazı lüks araçlı sürücülerden Hızlı Geçis Sistemi (HGS) bakiyeleri yeterli olmasına karşın nakit ücret alındığı öne sürüldü.

Yeni Şafak’ta yer alan habere göre daha önce de ödeme konusunda şikayetlerin hedefi olan Osman Gazi Köprüsü’nde lüks araçlı sürücüler HGS’den otomatik ödeme yapmalarına rağmen, görevliler “Sistem çalışmıyor” diyerek bir de nakit para talep ediyor.

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İddiaya göre bu nakit kayıtlara girmiyor ve devlete taahhüt edilen araç kotası düşük gösteriliyor.

Bir başka iddia ise görevlilerin HGS bakiyesi gerçekten boş olan sürücülere “Sonra ödersiniz” dedikleri yönünde. Boş HGS’yle köprüden geçmek, normal geçiş ücretinin beş katı. Ayrıca köprüden geçişte bakiyenin yetersiz olması sebebiyle bir kez daha nakit ücret alındığı da iddialar arasında.

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Aynı durumun Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve üçüncü köprü otoyollarında da bulunduğu ileri sürülüyor.

‘Gişeye hızlı girince HGS okunmuyor’

Osmangazi Köprüsü’nün ilk açıldığı dönemde de benzer iddialar gündeme gelmiş, köprüyü işleten Otoyol A.Ş. yetkilileri ise sistemde insan hatasının mümkün olmadığını açıklamıştı. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı yetkilileri de banka provizyonuyla ilgili bir sorun olduğunu belirtmişti.

İddiaların tekrar gündeme gelmesinin ardından Otoyol A.Ş. iletişim merkezi araçların gişeye hızlı girmeleri durumunda HGS’nin okunmadığı yanıtını aldı.