Osmangazi Köprüsü ve otoyol için şirkete 1.5 milyar lira ‘garanti’ ödemesi

Osmangazi Köprüsü ve Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu’nu işleten Otoyol Yatırım şirketine, geçen yılın ikinci altı ayı için yaklaşık 1.5 ila 1.6 milyar lira garanti ödemesi yapılacak.

Fotoğraf: DHA

‘Yap-işlet-devret’ modeliyle yapılan köprü ve otoyollar için yıllık araç geçiş garantisi veriliyor. Eğer belirlenen araç sayısından az geçiş olduysa, aradaki farklı devlet şirketlere ödüyor.

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Otoyol Yatırım şirketine 2020’nin ilk yarısı için 29 Eylül 2020’de 1 milyar 750-800 milyon lira ödenmişti.

Habertürk’ten Olcay Akdilek’in haberine göre 1 Temmuz-31 Aralık 2020 dönemine dair garanti ödemesinin bu ay yapılması bekleniyor.

Şirkete yakın kaynaklar, ödemeyle ilgili çalışmaların sürdüğünü, tutarın hemen hemen kesinleştiğini kaydetti.